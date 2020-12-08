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Hindistan'da yeni bir hastalık ortaya çıktı: İlk ölüm gerçekleşti

Hindistan'da yer alan Eluru şehrinde mide bulantısı, bayılma gibi belirtileri olan bir hastalık ortaya çıktı. Neyin sebebiyet verdiği ve nasıl bulaştığı henüz tespit edilemeyen hastalıktan şikayetçi olan 455 kişi hastaneye başvurdu.

08 Aralık 2020 Salı 14:42
Hindistan'da yeni bir hastalık ortaya çıktı: İlk ölüm gerçekleşti
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Hindistan’a bağlı Andhra Pradesh eyaletinin Eluru şehrinde yeni bir hastalığın ortaya çıkma haberi tüm dünyayı korkuttu. Ağız köpürmesi, mide bulantısı ve bayılma gibi belirtilere sahip olan hastalık sebebi ile 455 kişi hastanelere başvurdu.

Korona virüs sebebi ile dolu olan hastanelerin yeni bir hastalıkla mücadelesi oldukça zor oldu. Hastalığa ilişkin açıklama yapan uzmanlar henüz hastalığın sebebini belirleyemediklerini ancak test sonuçlarının belli olması ile beraber neyin hastalığa yol açtığını öğrenebileceklerini açıkladı.

Ağız köpürmesi, mide bulantısı ve bayılma belirtileri ile hastaneye gelen tüm hastalara kovid testi de yapıldığını ancak negatif çıktığını, hastalığın besin, hava ya da su yoluyla bulaşıyor olabileceğini açıkladı.

Hastalık sebebi ile hayatını kaybeden bir kişi olduğunu açıklayan ülke, 45 yaşında orta yaşlı bir adamın hastalığa bağlı olarak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 14:42
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Anahtar Kelimeler:
HindistanHastalık
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