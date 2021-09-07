Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşıyor?

ABD’den sonra COVID-19 vakalarında dünyanın 2. Ülkesi olan Hindistan, yarasalardan bulaşan Nipah Virüsü için alarm verdi. Hindistan Kerala’da 12 yaşında olan bir çocuğun, yarasalardan kaynaklanan Nipah Virüsü’nden dolayı öldüğü belirtildi.

Koronavirüsten 75 kat daha ölümcül

Yapılan incelemelere göre, çocukla temas ettiği belirlenen 188 kişi karantinada. Bu kişilerin yirmisi yüksek riskli olarak sınıflandırıldı.

Nipah virüsü ne?

Uzmanlar, yeni virüsün COVID-19’tan 75 kat daha ölümcül olacağıyla ilgili uyardı.

Bu virüs, yeni görülen ve hayvanlardan insanlara geçen bir virüs. Enfekte kişilerde, asemptomatik enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığı ile ölümcül ensefaliteye dek farklı hastalıkları ortaya çıkartıyor.

Nipah virüsünün ilk ortaya çıkışı

Virüs ilk önce 1999 senesinde, Malezya Kampung Sungai Nipah’ta domuz yetiştiriciliği yapan çiftçilerin arasında salgın esnasında ortaya çıkmıştır. O yıldan bu zamana kadar Malezya ile Singapur’da yeni bir salgın ortaya çıkmamıştır.