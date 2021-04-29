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Hindistan mutasyonu ne kadar tehlikeli? Mutasyona aşının etkisi olacak mı?

Koronavirüsün Hindistan varyantının İstanbul'da 5 kişide görüldüğü yönünde yapılan açıklamanın ardından herkesin aklında Hindistan mutasyonu ne kadar tehlikeli? Mutasyona aşının etkisi olacak mı? soruları oluşmaya başladı. Peki; koronavirüsün Hindistan varyantı nedir? Aşı etkili olabilecek mi?

29 Nisan 2021 Perşembe 12:49
Hindistan mutasyonu ne kadar tehlikeli? Mutasyona aşının etkisi olacak mı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de Hindistan mutasyonunun tespit edildiği ve bunlarında İstanbul'da 5 kişide görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, mutasyon virüsü bulaş gücüne karşı tedbir ve önlemlerin alındığını açıklamasını ardından vatandaşlar Hindistan mutasyonu ile ilgili araştırma yapmaya başlarken aşıların virüs üzerinde etkili olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yeni mutasyon varyantı hakkında bir açıklamada Prof. Dr. Uğur Şahin'den gelirken Şahin konuşmasında geliştirilen koronavirüs aşısının son varyanta karşı da etkili olacağından emin olduklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ise ilk Hindistan'da görülen yeni varyantı B.1.617’nin en az 17 ülkede tespit edildiği ve yaklaşık bin 200 den fazla sekansı olduğunu aktardı.

ABD'de bazı kişilerde tespit edilen Hindistan varyantında en önemli özellik varyantta ortaya çıkan mutasyonun hafıza hücresindeki T hücrelerinin yarattığı bir takım bağışıklıklardan kaçtığı açıklandı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 12:49
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