Hindistan mutasyonu ne kadar tehlikeli? Mutasyona aşının etkisi olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de Hindistan mutasyonunun tespit edildiği ve bunlarında İstanbul'da 5 kişide görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, mutasyon virüsü bulaş gücüne karşı tedbir ve önlemlerin alındığını açıklamasını ardından vatandaşlar Hindistan mutasyonu ile ilgili araştırma yapmaya başlarken aşıların virüs üzerinde etkili olup olmayacağı merak konusu oldu.
ABD'de bazı kişilerde tespit edilen Hindistan varyantında en önemli özellik varyantta ortaya çıkan mutasyonun hafıza hücresindeki T hücrelerinin yarattığı bir takım bağışıklıklardan kaçtığı açıklandı.
Son Güncelleme: 29.04.2021 12:49