Hijyen Belgesi nedir, nasıl alınır? Hijyen belgesi için eğitim içeriğinde neler var?

Koronavirüs pandemiyle birlikte hijyen, bütün sektörlerde aranan özelliklerin başında gelmeye başladı. Gıda sektöründe ise hijyen en büyük kural olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda önce gıda sektöründe daha sonra da diğer sektörlerde herkesin hijyen belgesi edinmesi gerekiyor. Çalışanların bilinçlendirilmesi için hijyen kuralları ve hastalıklar hakkında bilgi verilmelidir.

Hijyen eğitimi ilgili kurumlar tarafından verilmektedir. Kurs sonrasında kursiyerler sınava tabi tutulmaktadır. Hijyen belgesi alabilmek için kursiyerin belli bir başarı elde etmesi gerekir.

Hijyen eğitimi hakkında genel bilgi

2013 yılından itibaren hijyen eğitimi yürürlüğe girmiştir. Çalışanların daha sağlıklı ve steril ortamlarda hizmet vermeleri ve bu hizmet ile halk sağlığının korunması hedeflenmiştir. Hijyen konusunda en büyük pay gıda sektörüne düşmektedir. Yeme içme hizmeti veren iş yerleri için bu belge zorunludur. Bu kapsamda hijyen belgesi ile çalışanların bilinçlendirilmesi ve sektörde sağlıklı bir ortam oluşturmak için zemin hazırlanır. Hijyen eğitimi sonrası verilen hijyen sertifikası, yönetmelik uyarınca yalnızca bir kez alınabilmektedir. Bu sertifika için herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Sertifika süresiz olarak kullanılabilmektedir.

Hijyen belgesi için eğitim içeriğinde neler var?

Hijyen belgesi için alınan eğitimde öğretilenler şu şekilde sıralanır;

Hastalıkların nasıl ve ne şekilde bulaştıkları,

Hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması için önlemler,

Mikro tanımı hakkında,

Mikrop çeşitleri hakkında,

Mikropların bulaşma yolları,

Gıda enfeksiyonu ve ilk yardım,

HACCP önekleri,

Dezenfeksiyon çalışmaları,

İşyeri sahiplerine uygulanmakta olan yasalar,

İşyeri temizliği ve dikkat edilecek hususlar,

Çalışanlara yönelik yasalar,

Hastalıklara sebebiyet veren virüs ve mikropların özellikleri,

Hastalıkların bulaşma yolları,

Enfeksiyon zinciri,

Hastalıkların kaynaklarının nereden geldiği,

Temizlik malzemeleri ve kullanımları,

Sık görülen hastalık çeşitleri.

Hijyen belgesi için eğitim sonrasında hangi bilgiler verilir?

Kursiyerler hijyen eğitimi aldıktan sonra aşağıda belirtilen bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bunlar;

Kişisel hijyen,

El yıkama ve kurulama,

Tuvalet kullanımı,

Tuvalet temizliği,

Hastalıkların bulaşma yolları,

Hastalık kaynakları,

Hastalıklardan korunma yolları,

Koruyucu giysi kullanımı,

Maske kullanımıdır.

Hijyen eğitimi sınavı hakkında bilgiler

Hijyen eğitimi alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Kursiyerlere önce hijyen eğitimi hakkında anlatım yapılır. Konu anlatımından sonra kursiyerler sınava tabi tutulurlar. Sınavda kursiyerlere sorulan sorulardan bazıları şöyledir;

Hijyenik ortam nedir?

Bakteriler nasıl ortamlarda çoğalırlar?

Bakterilerin en ideal üreme sıcaklığı nedir?

Dezenfeksiyon nedir?

Mikroorganizma ne demek?

Gıda hijyeni nedir?

Düşük risk taşıyan gıdalar hangileridir?

Hijyen belgesi için başvuru nasıl yapılır?

Hijyen belgesi Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ilgili olan özel akademilerce verilmektedir. Bu belgeyi almak isteyen kişiler kurumlara giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru için kurum tarafından talep edilen belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanarak teslim edilir. Başvurular intenet üzerinden online olarak da yapılabilmektedir.

Hijyen belgesi başvurusunda gerekli evraklar nelerdir?

Eğitim ya da sertifika alacak kişinin nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı ile kartın fotokopisi,

Kurum tarafından verilen başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması,

Hijyen eğitim bedelinin ilgili kurumun hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da dekont, kuruma teslim edilmelidir.

Hijyen belgesinin zorunlu olduğu sektörler hangileridir?

Hijyen belgesi bazı sektörler için zorunlu hale getirilmiştir. Hijyen sertifikasının zorunlu olduğu sektörlerde belge almayan ve yapılan denetimlerde sertifikası olmadığı tespit edilen iş yerlerine 250 TL ile 1000 TL arasında para cezası uygulanmaktadır.

Hijyen sertifikası alması gereken sektörler şu şekildedir;

Gıda işletmeleri

Gıda taşımacılığı ya da gıda servisi yapan yerler

Aşçı ve mutfak

Perakende gıda satışı yapan yerler

Toptan satış yapan yerler

Su üretimi yapan yerler

Temizlik hizmetleri veren işletmeler

Kuaför ve berberler

Konaklama yerleri

Misafirhane

Pansiyon, otel ve moteller

Havuz, hamam ve sauna

Öğrenci yurtları ve diğer yurtlar

Hijyen eğitimi ücreti ne kadar?

Hijyen eğitimi sertifikası almak için öncelikle hijyen eğitiminin alınacağı kuruma belirli tutarda ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret hakkında net bir tarife bulunmamaktadır. Hijyen eğitimi verecek kurumun talep edeceği ücret, illerdeki yoğunluğa göre farklılık göstermektedir. Fakat genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan kurumlar bu eğitimi 50 ile 80 lira arasında bir tutarda sunmaktadır. Hijyen eğitimi halk eğitim merkezleri tarafından da verilmektedir. Bunun için halk eğitim merkezine 50 TL tutarında bir ücret ödenmesi gerekir.

Hijyen sertifikası sorgulama işlemi

Hijyen eğitimi sonrası sertifika alabilmek için sertifika sınavına girilmesi gerekmektedir. başarı puanını karşılayan kişiler, hijyen sertifikasını almaya hak kazanırlar. Hijyen eğitimi veren kurumlar bu sertifikayı elden verirler. Ancak sertifikanın kaybolması ya da hasar görmesi durumunda hijyen belgesi e-devlet sistemi üzerinden de görüntülenebilmektedir. Bunun için e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra hijyen sertifikası çıktı olarak temin edilebilmektedir.