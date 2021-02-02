Hijyen belgesi nedir, nasıl alınır? Hijyen belgesi başvurusu şartları ve başvuru ücretleri

Hijyen Belgesi Nedir? Hijyen Belgesi Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hijyen Belgesi almak isteyen vatandaşlar, hijyen belgesinin nasıl ve nereden alınacağını ve şartlarının neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Hijyen belgesi için gerekli şartlar ve eğitim programı yasal çerçevesi 2013 yılında Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Hijyen belgesi ile iş yerlerinin temizliği kalite standartları gereğince güvence altına alınmıştır. Yeni işe girecek olan kişiler ya da işletme sahipleri hijyen belgesi alınması hususunda Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak sağlıklı bir iş disiplini oluşturabilmektedir.

Hijyen belgesi almak isteyen kişiler Halk Eğitim Merkezlerinin imkan sağladığı eğitim gruplarına katılarak, hijyen belgesi sınavına girip, sınavda başarılı olmaları durumunda bu belgeye sahip olabilirler.

Hijyen Belgesi Nereden Alınır?

Hijyen belgesi devlete ait Halk Eğitim Merkezlerinden alınan bir belgedir. İşyerlerinin ve işletmelerin en önemli ve en gerekli belge olan hijyen belgesine sahip olmaları gereklidir. Temizlik konusunda ve sağlık koşullarına uygun olduklarını kanıtlayan bu belgeyi almak için hem Halk Eğitim Merkezlerinden hem de özel öğretim desteği veren özel kurs merkezlerinden alınabilmektedir. Bu belgeye sahip olmak isteyen kursiyerlerden belirli bir ücret alınmaktadır. Uzmanlık esaslı sunulan eğitimler sonucunda çeşitli sınavlar düzenlenerek, kursiyerin başarısı test edilmektedir. Halk eğitim kurumları ve özel eğitim programları dahilinde açılan kurslarda başarı gösteren her aday hijyen belgesini almaktadır.

Hijyen Belgesi Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Devlet desteğiyle ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla verilen, Milli Eğitim Bakanlığının da katkısıyla düzenlenen bu eğitim programı, hijyen belgesi almak için gerekli şartları sağlayan kişilere verilmektedir. Sertifika eğitimi özel akademi ve kurumların belge sistemi ile yürütülmektedir. Yasal olarak özel akademi sürecinden geçirilmiş olan kişi ve kişiler ilk önce işletme ve kurumların talepleri doğrultusundaki belgeleri ve evrakları temin etmek zorundadırlar. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, özel akademiler, MEB ve Halk Eğitim merkezlerince istenen evraklar şunlardır:

Belge almak için eğitim programına girecek kişinin T.C. kimlik kartı ve fotokopisi,

İlgili kurum tarafından verilmiş olan ve belgeyi almak isteyen kişinin doldurması gereken başvuru formu,

Kurumca belirlenen hijyen eğitim bedeline ilişkin gerekli ücretin yatırılması ve banka dekontunun makbuzu ile sertifika eğitimi başlatılmaktadır.

Hijyen Belgesi Eğitiminde Hangi Dersler Var?

Tuvalet temizliği hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Gıda Hijyeni hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Kişisel Temizlik Kuralları Eğitimi hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Koruyucu Giysi Kullanımı hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Mutfak Hijyeni eğitimi hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yöntemleri hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Virüsler hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Parazitler hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Mantarlar hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

İşveren ve işçilere Yönelik Sağlık Yasaları hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Enfeksiyonlar hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

Bakteriler hakkında bilgiler içeren eğitimler bulunmaktadır.

E-Devlet Üzerinden Hijyen Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Hijyen belgesi eğitiminde verilmekte olan dersler uzman kişiler tarafından en az 8 saat veriliyor. Özel sertifika programı kapsamında verilen belge, oryantasyon eğitimi ile kurum, kuruluş ve işletmelerin kalite standartlarının yükselmesini sağlamaktadır. Ekipman kalitesi ve uzman kadrosu ile verilen dersler aşağıdadır:

İş başvuruları yapılmadan önce istene hijyen belgesi işlemleri, e-devlet üzerinden hijyen belgesi sorgulama ekranından yapılmaktadır. İşe başlamadan bazı özel ve kamu kuruluşları tarafından zorunlu kılınan belgeleri, online olarak sorgulamak mümkündür. Dijital platformlarda video çekilerek uygulanacak adımları analiz edebilir, kolayca hijyen belgenizi uzaktan takip edebilirsiniz. E devlet hijyen belgesi sorgulama adresine tıklayarak, www.Türkiye.gov.tr/MEB-sertifika-bilgileri-sorgulama linkinden hijyen belgesi sorgulama işlemi yapılmaktadır.

Hijyen Belgesi Almak Ücretli Mi?

Vatandaşlar hijyen belgesi almak için herhangi bir ücret verilip verilmediğini merakla araştırıyorlar.

Hijyen sertifika eğitimi kapsamında alınan, Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında verilmekte olan eğitim programı belge ücreti ödenmeden başlatılmamaktadır. Genel müdürlük çerçevesinde eğitim alacak olan kursiyerler 50 ila 80 TL arasında değişiklik gösteren ücret tarifesiyle verilmektedir. Eğitim alacak olan kursiyerler hijyen belgesi alırken eğitimlerinde uygulamalı olarak ihtiyaç duyulan materyalleri kendileri karşılayabiliyorlar. Halk Eğitim Merkezlerinden 50 TL olan belge ücreti, MEB bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında değişebilmektedir.

Hijyen Belgesine Sahip Olmak Zorunlu Mu?

Hijyen belgesine sahip olmaları zorunlu olan sektör ve çalışanlar yasal sınırlar içinde güvence altına alınıyor. Hijyen belgesi bulunmayan kişi, kurum ve işletmeler ilgili makamların tespitleri doğrultusunda 250 ila 1000 TL arasında idari para cezası ödemek zorundadırlar. Hijyen belgesi almakla hükümlü olan işveren ve çalışanlar aşağıda belirtilmiştir.

Gıda işletme sahipleri, hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Perakende gıda satışı yapan yerler hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Su Üretimi ile İlgilenen İşletme ve Firmalar hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Toptan Satış Yapan Yerler hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Konaklama Yerleri hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Gıda Taşımacılığı ve Servisi Yapan İşletmeler hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Kuaför ve Berberler hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Diğer Yurtlar hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Öğrenci Yurtları hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Misafirhane işletmeleri hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Hamam, Havuz, Sauna hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Otel, Motel ve Pansiyonlar hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Temizlik İşletmeleri hijyen belgesine sahip olmak zorundadır.

Hijyen Belgesi Sertifika Programında Kursiyerlere Hangi Eğitimler Veriliyor?

Tüm Türkiye illerinde verilen hijyen belgesi sertifikası eğitiminde kursiyerlere, mikropların tanımı, çeşitleri ve bulaşma yolları hakkında uzmanlık alanı eğitimleri almaktadır. Enfeksiyon zinciri, sık görülen hastalıkların tanımı, iş yeri sahiplerine uygulanan yasal çerçeve mevzuatı sertifika eğitim planı içindedir. Çalışanlara yönelik yasa içeriği, hastalıkların bulaşma yolları ve hastalıktan korunma, hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması hakkında çeşitli önlemlerin alınması da hijyen eğitimi kapsamındadır. Hastalıklara davetiye çıkaran mikrop, virüs ve kaynaklarının nereden geldiği ve özellikleri, hastalıkların bulaşma yolları program dahilinde öğretilmektedir.

Kursiyerler eğitimlerinin ardından programın sonunda, maskenin doğru kullanımını, bone ve önlük kullanmayı, tuvalet temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini, temiz tuvalet kullanma alışkanlığı, hastalıklardan nasıl korunulacağını ve acil durum risk kontrolünün nasıl yapılacağını bununla beraber koruyucu giysi kullanma eğitimleri almış olacaklardır.