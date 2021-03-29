Hıçkırık problemi genel olarak birkaç dakika içinde kendi kendine geçebilse de kimi zamanlar can sıkıcı duruma gelebiliyor, yemeyi hatta konuşmayı bile engelleyebilecek boyutlara ulaşabiliyor. Hıçkırık probleminden kurtulmak adına bir kese kağıdının içinde nefes almak, bir kaşık şeker yemek gibi çeşit çeşit yöntemler denenebilir. Ancak, hıçkırık en kolay nasıl geçer? Sorusunun cevabı da oldukça basit.

Hıçkırık neden oluyor?

Diyafram istemsizce kasılmaya başladığı zaman hıçkırık meydana gelmektedir. Diyafram, nefes alıp vermemize yardım eden büyük bir kastır. Kasıldığı zaman, bir anda nefes alınırsa ses telleri kapanır bu durumda farklı bir sesin çıkmasına sebep olur.

Hıçkırık genel olarak hızlı bir şekilde gelir ve geri gider. Hıçkırık oluşumuna sebep olan yaşam tarzı nedenleri şu şekildedir:

- Çok fazla veya çok hızlı yemek,

- Karbonatlı içecekler,

- Baharatlı yiyecekler,

- Stresli veya duygusal olarak heyecanlı olmak,

- Alkol içmek,

- Sıcaklıkta hızlı değişikliklere maruz kalmak,

- Aç kana asitli ya da çok acı şeyler tüketmek.

Hıçkırık nasıl geçer?

Aşağıda yazılı olan yöntemler kısa vadeli hıçkırık nöbetleri için geçerli olan yöntemlerdir. Kırk sekiz saat gibi uzun bir süre devam eden kronik hıçkırığınız mevcutsa, doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. Bu durum, tedavi olmanızı gerektiren altta yatan bir durumu işaret ediyor olabilir.

Nefes alma ile duruş teknikleri;

Kimi zaman nefes alışınız ya da duruşunuz ile ilgili basit bir değişiklik yapmanız diyaframınızın rahatlamasını sağlayabilir.

Ölçülü nefes alma alıştırması yapmalısınız; Yavaş ve ölçülü olarak nefes alıp vererek solunum sisteminizi bozun. 5’e kadar sayıp nefes alın ve 5’e kadar sayıp nefes verin. Nefesinizi tutun; Kocaman bir yudumda havayı soluyarak neredeyse on ile yirmi saniye tutun, sonrasında yavaşça nefesinizi bırakın. Bu işlemi gerektiği kadar tekrar edin. Bir kağıt poşet içinde nefes alın; Ağzınız ile bununuza bir kağıt öğle yemeği çantasının yerleştirin. Torbayı indirip şişirin ve bu sırada yavaş yavaş nefesinizi alarak bırakın. Bu işlemi yaparken hiçbir şekilde plastik torba kullanmamalısınız. Dizlerinizi kucaklayın; Rahat edeceğiniz bir yer seçin ve oraya oturun. Dizlerinizi göğsünüze getirerek 2 dakika boyunca orada oturun. Göğsünüzü sıkıştırın; Göğsünüzü sıkıştırmak için eğilin ya da öne doğru eğilin. Bu işlem de diyaframınıza baskı uygular. Malsalva manevrasını kullanın; Bu manevrayı uygulamak için bununuzu kıstırarak ağzınızı kapalı tutun ve bu şekilde nefes vermeye çalışın.

Basınç noktaları;

Basınç noktaları, vücudunuzun özellikle basınca duyarlı olan bölgelerindendir. Bu noktalara elleriniz ile basınç uygulamanız, diyaframınızın gevşemesine ve frenik sinirlenizin uyarılmasına yardımcı olabilir.

Dilinizi çekin; Dilinizi çekmeniz boğazınızdaki sinirler ile kasları uyarır. Dilinizin ucunu tutun ve bir ya da iki kere yavaş hareketler ile öne doğru çekin. Diyaframınıza bastırın; Diyaframınız kanınızı ciğerlerinizden ayırır . Stenumunuzun hemen altında yer alan kısma baskı uygulama işlemi için ellerinizi kullanın. Su içerken bununuzu sıkın Avucunuzu sıkın; Diğer elinizin avuç içine baskı uygulayabilmek için baş parmağınızı kullanın. Karotis arterinize masaj yapın; Boynunuzun her iki kısmında bir karotis arterin bulunuyor. Boynunuza dokunup nabzınızı kontrol ettiğiniz zaman hissedeceğiniz şey budur. Uzanarak başınızı sola çevirin ve sağ taraftaki artere beş ile on saniye boyunca dairesel hareketler ile masaj uygulayın.

Yiyecek ya da içecek şeyler;

Belli besinleri yeme ya da içme şeklinizi değiştirmeniz de sinirlerinizi uyarmak için yardımcı olacaktır.