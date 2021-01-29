Heyet raporu nedir ve nasıl alınır? 2021 Heyet sağlık raporu için gerekli belgeler

Başvuru yapacağınız bir çok kamu ve kuruluşun sizden talep ettiği heyet raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış devlet hastaneleri,özel hastaneler ya da üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporu demektir.

Sağlık ocakları ve aile hekimlerinden alınamayan heyet raporu hakkında bilinmeyen ve merak edilen bilgileri sizin için aşağıda ki yazımızda açıkladık.

HEYET RAPORU NEDİR?

Tüm bölümlerden muayene olarak, sağlık durumunuzu belirten rapora heyet raporu denmektedir. Bu rapor, çoğunlukla yeni işe başlayacak olan kişilerden kamu kurum ve kuruluşlar tarafından istenmektedir.

Aldığınız raporun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir hastane tarafından verilmesi gerekiyor. Yoksa raporunuz geçerli sayılmaz. Heyet raporu, hastanelerde bulunan heyet ekibi tarafından verilmektedir. Heyet ekibinde ise her alandan uzman doktor bulunmaktadır.

Aldığınız raporu başhekimin imzalaması zorunludur. Eğer başhekim yok ise başhekim yardımcısı da bu raporu imzalayabilmektedir.

NEDEN HEYET RAPORU ALINIR?

Lisans almak isteyen sporcular, kamu kurum ve kuruluşlarında yeni işe başlayacak olanlar, zorlu şartlar altından çalışacak olan işçiler, yurt dışı çıkışlarında, askerlikten muaf tutulma da ve engellilik durumunun kanıtlanması gereken durumlarda da bu rapor istenebilmektedir.

Ayrıca uzun süre medikal cihaz ya da tıbbi alet kullanması gereken kişilerden de SGK ödemelerinden yararlanabilmeleri amacı ile rapor istenebilmektedir.

NEREDEN ALABİLİRİZ?

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alabiliriz. Bu raporun sağlık kurulu tarafından onaylanması da zorunludur. Her il ve ilçede ki tam donanımlı hastanelerden heyet raporu alınabilir.

Raporu almak isteyen kişi, hangi amaç ile bu raporu almak istediğini belirtmelidir. Belirtilen duruma göre muayene olması gerektiği yerler belirlenecektir.

HEYET RAPORU NASIL ALINABİLİR?

Gerekli hastaneye başvuru yapıldıktan sonra size verilen matbu dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Muayene olmadan önce belirtilen ücreti yatırıp, sağlık kurulunun hazırladığı raporu elde edebilirsiniz.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- T.C kimlik kartı aslı veya fotokopisi

- 2 veya 4 tane vesikalık fotoğraf

- Heyet raporu dilekçesi veya başvuru formu

- Ücretin yatırılması

TEDAVİ OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Doldurduğunuz başvuru formunda hangi amaç ile heyet raporu almak istediğinizi belirtmeniz üzerine, yetkili kişiler bu formu inceleyerek size muayene olmanız gereken bölümleri söylüyor. Genellikle tedavi olunan bölümler aşağıda verilmiştir.

- Dahiliye

- Göz

- KBB

- Nöroloji

- Genel cerrahi

- Ruh sağlığı

HEYET RAPORU KAÇ GÜNDE ALINABİLİR?

En fazla 7 iş gününde raporunuzu alabilirsiniz. Hastanenin yoğunluk durumuna göre ise ortalma3-5 iş günü içerisinde de raporunuzu elde edebilirsiniz.

Raporun geçerlilik süresi ise hastanın sağlık durumuna göre farklı olabilmektedir. Geçerli süre raporunuzda ayrıca belirtilmektedir.

ÖDENECEK ÜCRET NE KADAR OLUR?

Özel hastaneden veya devlet hastanesinden almanız durumuna göre ödeyeceğiniz ücret değişebilmektedir.

Özel hastanelerden talep edilen rapor sonucu 100-300 TL, devlet hastanelerinden talep edilen rapor sonucu 100-150 TL gibi bir miktar olabilmektedir.