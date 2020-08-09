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Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?

12:49 sularında basına yansıyan Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ağustos 9 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

09 Ağustos 2020 Pazar 12:49
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
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Bir hastalığı veya engeli bulunan kişiler bu durumu heyet raporları ile kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, askerlik, spor yapmak, bazı meslekler için de heyet raporu geçerli olmaktadır. Bir kişinin sağlık raporu alabilmesi için o hastanede bulunan birimlerin onayından geçmesi gerekmektedir. Çoğunlukla heyet raporu Devlet Hastanelerinden alınsa da Özel Hastaneleri de tercih edenler bulunmaktadır.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet Raporu alacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir hastanede muayene olması ve hastanede bulunan birimlerin onayından geçmesi gerekmektedir. Heyet raporu almak için Devlet Hastanesi, Özel Hastane, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İle Üniversite Hastanelerinde aynı işlemler yapılmaktadır. Raporu almak için kişinin o hastanede bulunan dilekçe formunu doldurması gerekmektedir. Form doldurulduktan sonra kişinin belirlenen doktorlara muayene olması gerekir. Muayene sonrası ise heyet kurulu toplanır.

Heyet raporunda imzası bulunan hastane birimleri şu şekildedir:

  • Genel cerrahi
  • Göz hastalıkları
  • Nöroloji
  • İç hastalıkları uzmanı (dahiliye)
  • Ruh sağlığı hastalıkları
  • Kulak, burun, boğaz hastalıkları

Hangi Durumlarda Heyet Raporu İstenir?

Kurum ve kuruluşlardan alınacak heyet raporu genellikle iş bazlı olsa da bazı durumlarda da heyet raporu istenmektedir. İşte, heyet raporunun isteneceği durumlar:

  • Askerlikten muaf olmak için,
  • Sürekli ilaç tedavisi alanlar için  
  • İş yerinden alınacak zorunlu izin için
  • Yurt dışına çıkışta vize ve pasaport işlemleri için
  • Protez için
  • Engellilik durumları için
  • Bir işe başlarken sağlık raporu istenmektedir.

Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu?


Devlet Hastanelerinde olduğu gibi Özel Hastaneler de de heyet kurulu bulunmaktadır. Bu kurul da en az 3 uzman doktor bulunmaktadır. Doktorun bulunmadığı durumlarda da mesul müdür tarafından da kurul kabul edilmektedir. Özel Hastanelerde verilen raporun, o alan ile ilgili uzman doktorlar tarafından verilmesi gerekmektedir. Özel Hastanelerde verile raporun titizle detaylandırılıp verilmediği hallerde Devlet tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Özel Hastanelerden alınan heyet raporu çoğu zaman kabul edilse de bazı kurum ve kuruluşlar özellikle Devlet Hastanesinden alınan raporu istemektedir.

Heyet Raporu Kaç Günde Sonuçlanmaktadır? 

Heyet raporu heyetin durumuna bağlı olarak verilmektedir. Bu süre en fazla 7 iş gününü kapsamaktadır. Devlet Hastanelerinde verilen rapor ise 3 ile 4 gün arasında verilmektedir. Çoğunlukla heyet raporları Devlet Hastanesinden aynı gün öğleden sonra alınmaktadır.

Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?

2020 güncel olarak heyet raporu için özel hastanelerde 100 TL ila 300 TL arasında ücret alınırken Devlet Hastanelerinde 100 TL-200 TL arasında ücret alınmaktadır. Bununla birlikte bazı hastanelerde tedavi ücreti, vezne ücreti vb gibi ücretlerle ek ücret alınmaktadır.

E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Önceden heyet raporu alan veya mevcut heyet raporunu sorgulama işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

E-devlet hizmet sistemine T.C Kimlik kartı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna Sağlık Bakanlığı yazılarak açılan bölümden “e-İmzalı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama” seçeneğine tıklanır ve sorgulama yapılır.



Son Güncelleme: 09.08.2020 12:49
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