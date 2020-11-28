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HES kodu Kısa SMS ile nasıl alınır? HES kodu alma ve sorgulama

Alınan Covid-19 tedbirleri bünyesinde şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda HES kodu kullanılması mecburi duruma getirilmiştir. Buna bağlamda vatandaşlar HES kodunu nasıl alabileceklerini merak etmektedir. HES kodu elde edilebilmesi için SMS, e-devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması kullanılabilmektedir...

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:18
HES kodu Kısa SMS ile nasıl alınır? HES kodu alma ve sorgulama
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Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler bünyesinde şehir içi ulaşımları kullanan vatandaşların HES kodu almalarının mecburi hale getirilmesi sonrasında, intenet üzerinde HES kodunun nasıl alınacağına yönelik araştırmalar yapılmaya başlandı.


Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 döneminde vatandaşların kullanımına açılan Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığı ile HES kodları verilmeye başlanmıştır. Bu kodlar vatandaşların Covid-19 virüsüne maruz kalma durumlarını göstermektedir. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda HES kodlarının alınarak gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. HES kodlarının alınabilmesi için uygulamanın kullanılabildiği gibi SMS yöntemi de kullanılabilmektedir.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

SMS ile HES kodu alınabilmesi için telefonların mesaj kısmına HES yazılarak boşluk bırakılması ve sırasıyla TC Kimlik numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Mavi kartlı ya da TC kimlik numarası 98,98 ve 99 ile başlayan vatandaşlar HES yazıp aralara boşluk bırakarak, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndermesi gerekmektedir. TC kimlik ya da yabancı kimlik numarası olmayan kişiler de pasaport bilgileri ile, HES yazarak aralarında boşluk bırakıp Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndermesi gerekmektedir.

E-devlet HES kodu nasıl alınır?

İntenet üzerinden e-devlet sistemi aracılığı ile HES kodu alınabilmektedir. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması sonrasında arama kısmında HES kodu yazılması gerekmektedir. Açılan sayfa üzerinde HES kodu alınabilmekte, var olan kodlar silinebilmekte ve HES kodu sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 18 yaşından küçükler içinde e-devlet sistemi üzerinden HES kodu oluşturulabilmektedir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:18
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Anahtar Kelimeler:
Hes KoduHayat Eve SığarE-devletCovid-19
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