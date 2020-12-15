HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından alma işlemleri

Koronavirüs ile hayatımıza giren HES kodu, birçok kamu kurumuna girişte ve uçuşlarda zorunlu oldu. Açılımı ‘Hayat Eve Sığar’ olan HES Kodu ile kişilerin risk durumu görüntülenebiliyor. Böylece risk grubunda olan ve koronavirüs temaslısı olan kişiler belirleniyor. HES Kodu e-devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır?

Telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirin.

HES Kodu İşlemleri sayfasına girin.

HES Kodu Oluştur butonuna tıklayın ve kullanım süresini belirleyerek kodunuzu oluşturun.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES Kodunu Sorgula bölümünden de başka birinin kodunu yazarak risk durumunu öğrenebilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı, seri numaranızın son 4 hanesini ve geçerlilik süresini yazarak 2023’e gönderin.

Yabancı uyruklu vatandaşlar nasıl HES kodu alır?

Yabancı uyruklu vatandaşlar HES yazıp, aralarında boşluk bırakarak; Uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı ve soyadını yazdıktan sonra 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilir.

E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Açılan sayfada HES kodunuzu san,yeler içinde alabilirsiniz.