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Her derde deva pırasa

Seveni de sevmeyeni de bol olsa da pırasanın bize olan faydasını saymakla bitiremedik. Kalpten böbreğe, Uyku sorunlarından kemik sağlığına kadar her şeye deva olan pırasanın başka nelere iyi geldiğini madde madde yazdık.

07 Şubat 2021 Pazar 02:55
Her derde deva pırasa
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İçinde bolca C vitamini bulunduran pırasa, yaraları hızlıca iyileştirir.

 

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan pırasa aynı zamanda da kemikleri güçlendiren K vitaminine sahiptir.

 

Vücudumuzda yer alan Nitrik asisin yol açtığı zararları engeller. Aynı zamanda da kan damarlarımızı çeşitli zararlardan arındırır.

 

Kalp damar sağlığı için de önem arz eden pırasa homosistein oranını dengeler.

 

İçinde bol mirel bulunan pırasa yatmadan önce yenilir ise uykunuzu kat ve kat arttırır. Eğer uyku probleminiz var ise beyni uyuşturarak dinlenmesini sağlayan pırasa ilk tercihiniz olmalı. Sadece uyku için değil duygusal anlamda da rahatlamanızı sağlar.

 

Diyette de bol kullanılan pırasa yağ içermediği için vazgeçilmezler arasındadır. 

 

Onca zararlı yiyecek ve içeceğin vücudumuzda sebep olduğu toksinler için de inanılmaz bir antioksidandır pırasa.

 

Böbreklere bile faydası olan pırasa, oluşan kum ve taşları düşürmede bizlere yardımcı olmaktadır.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:55
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Anahtar Kelimeler:
PırasaPırasanın Faydaları
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