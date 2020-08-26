Hepatit B nasıl bir hastalıktır? Hepatit B belirtileri ve çeşitleri nelerdir, nasıl bulaşır?

Hepatit B nedir?

Bulaşıcı bir hastalık olan Hepatit’in isim anlamı karaciğerdir. Hepatit hastalığı kronik bir hastalık olmakla beraber bulaşıcı bir hastalık olduğu için insandan insanada geçebilir. Kronik hepatit görülen insanlarda bu hastalığın göz görülebilir etkileri vardır. Bu hastalık vücudun bazı kısımlarında yaraların oluşmasına, siroz hastalığına, karaciğerde fonksiyon kaybı yaşanmasına ve daha ilerlemiş halinde ise karaciğer kanserine sebep olabilir.

Dünya genelinde de sıkça görülen Hepatit B hastalığı karaciğeri kapsayan bir hastalıktır. Hepatit B hastalığı kısaca karaciğerde etkili olan büyük bir hastalığın Hepatit B virüsü yüzünden farkedilir duruma gelmesidir. Hepatit B hastalığından muzdarip olan bir kişi tedavi süreci sırasında siroz, karaciğerin fonksiyon kaybı yaşması ve karaciğer kanseri olma riski barındırır. Bu tarz durumlarda hastalarda karaciğer nakli gerektiren durumlar oluşabilir. Dünya genelinde bu hastalığı taşıyan insan sayısı 400 milyon civarında olmakla beraber ülkemizde bu miktar 3 milyondur. Hepatit B tanısı konan kişilerin her yıl kontrol yaptırması bu hususta çok önemlidir. Çünkü Hepatit B hastalarından %90’ı yaşamları boyunca bu hastalığa dair hiçbir belirti göstermezken geri kalan %10’luk kesim hastalığın belirtilerini geliştirirler.

Hepatit B bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı bu konuda dikkatli olunması çok önemlidir. Bulaşma yolları arasından en çok dikkat edilmesi gereken nokta kan yoluyla bulaşmasıdır. Hepatit B hastalarının sağlık çalışanlara bulaştırma riskini önlemek için aşı yaptırmaları gerekmektedir. Aynı zamanda dövme ve manikür tarzı işlemlerde de çok dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Hepatit B çeşitleri nelerdir?

Hepatit B 2 farklı türe sahiptir ve bunlar enfeksiyon oranına göre belirlenir. Bunlardan ilki olan Kronik Hepatit B virüsü 6 ay boyunca vücutta bulunup vücut içerisinde yok edilememesi halinde vücutta bulunmaya devam eden çeşittir. Virüsün bu çeşiti siroz gibi hastalıklara yok açmakla beraber insanı hayati risk durumuna sokabilir. Virüsün diğer çeşiti olan Akut Hepatit B virüsü ise yenidoğan bebeklerde görülmekte olup bunun ihtimali %90’dır. İlerde büyüdükten sonra erişkin çağında ise bu ihtimal %1 ile %5 arası değişiklik gösterir.

Hepatit B belirtlileri nelerdir?

Hepatit B hastalığının tedavi edilmesi açısından erken teşhis çok önemlidir. Bu yüzden belirtilerinden herhangi birini farketmeniz halinde acil bir şekilde doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Hepatit B belirtileri bunlardır;

Yüksek ateş

Bitkinlik hali

İştahsızlık durumu

Mide bulantısı ve kusma

Sarılık oluşumu

Kas ağrıları

Eklem ağrıları

Mide ağrıları

Kronik Hepatit B hastalığında tedavi sürecinde iyileşme sağlayan en büyük etkenlerden biri hastanın direnç seviyesidir ama %0,1 olasılıkla bazı kişilerde fulminan hepatit adında anlık gelişen karaciğer yetmezliği oluşabilir ve ölüm riskine yol açabilir.

Hepatit B sebepleri

Hepatit B virüsü bulaşıcı bir hastalıktır ve kan, sıvı ve cinsellik yoluyla bulaşabilir. Hepatit B virüsünün insan vücudunda bulunma sebepleri bunlardır;

Doğum sonrası bebeğe bulaşma riski vardır.

Diş fırçası ya da tıraş bıçağı gibi kişisel bakım aletlerinden bulaşabilir.

Kontrolü yapılmamış kanlardan nakil sırasında bulaşabilir.

Korunmasız girilen cinsel ilişki sırasında bulaşabilir.

Sağlıksal durumlarda ise Hepatit B taşıyan bir hasta da kullanılan iğnenin batması durumunda ya da müdahale sırasında kullanılan herhangi bir eşyadan bulaşabilir.