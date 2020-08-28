Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu alma işlemleri

Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu almak istiyorsanız;

Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üyeliğinizin varsa Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi ile doktor ya da polikinlik seçimi yapmanız oldukça kolay bir hale geliyor. İstediğiniz zamana alabilecek olduğunuz randevuda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminden üyelik almalısınız. Eğer üyelik aldıysanız ya da daha önceden üyeliğiniz varsa parolanız ile birlikte giriş yapıp çevrimiçi yollar ile randevu alabilirsiniz.

ALO 182 numaralı MHRS hattını arayarak telefon aracılığı ile de randevu alabilmeniz mümkün.

İntenet üzerinden hastanenin telefon ya da iletişim bilgilerini bulduğunuz takdirde telefon ile de randevu alabilirsiniz.

Pandemi salgınından dolayı ortaya çıkan e-nabız uygulaması ile randevu alma kolaylığı sağlandı.

Randevu aldığınız takdirde hastaneye giderek sekreterlikten randevu saatinizi de onaylatmanız gerekmektedir.

Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden laboratuvar sonuçlarınıza ulaşmak istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz;

Sağlık Bakanlığı’nın resmi intenet sayfasında hastaneyi bulmalısınız. Ardından hemen bulduğunuz o sayfadan laboratuvar sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sonuç sorgulamak için siteye girdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, önek numaranız, dosya numaranız ve protokol numaralarınızı tuşlayarak sonuçlarınıza kavuşmanın mümkün.

Eğer laboratuvar sonuçlarınızı intenet üzerinden öğrenmek istemiyorsanız sonuçlarınızın çıkacağı takdirde doktorunuza gitmelisiniz.

Hastanenin telefon numarasını öğrenerek de sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin İletişim Bilgileri aşağıda belirtilmiştir;

Telefon numarası: 0216 542 32 32 – 0216 542 32 00

Faks numarası: 0216 336 05 65

Adres: Tıbbiye Caddesi Numara: 23 34668 Üsküdar/İstanbul

Mail adresi: haydarpasa.numune@saglik.gov.tr

Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hangi bölümlere sahiptir?

Özellikli Hizmetler

Karaciğer-pankreas-safra yolları cerrahisi polikliniği

Göz bankası

Sigara bırakma polikliniği

Hemodiyaliz

Uyku laboratuvarı

El cerrahisi

Meme polikliniği

Palyatif bakım

Radyasyon onkolojisi

Organ nakli

Tıbbi onkoloji

Nükleer tıp

Temel Tıp Birimleri

Radyoloji

Patoloji

Mikrobiyoloji

Kan merkezi

Doku tipleme ve transplantasyon laboratuvarı

Biyokimya

Dahili Tıp Birimleri

Tıbbi genetik hastalıkları

Yenidoğan yoğun bakım

Psikolog

Psikiyatri

Nütrisyon destek birimi

Nöroloji

Nefroloji

İç hastalıkları

Göğüs hastalıkları

Gastroentereloji

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon

Enfeksiyon hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Beslenme ve diyet

Çoçuk sağlığı ve hastalıkları

Çocuk psikiyatrisi

Çocuk nefrolojisi

Cildiye

Aile hekimliği

Cerrahi Tıp Birimleri