Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu alma işlemleri

Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu almak istiyorsanız;
- Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üyeliğinizin varsa Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi ile doktor ya da polikinlik seçimi yapmanız oldukça kolay bir hale geliyor. İstediğiniz zamana alabilecek olduğunuz randevuda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminden üyelik almalısınız. Eğer üyelik aldıysanız ya da daha önceden üyeliğiniz varsa parolanız ile birlikte giriş yapıp çevrimiçi yollar ile randevu alabilirsiniz.
- ALO 182 numaralı MHRS hattını arayarak telefon aracılığı ile de randevu alabilmeniz mümkün.
- İntenet üzerinden hastanenin telefon ya da iletişim bilgilerini bulduğunuz takdirde telefon ile de randevu alabilirsiniz.
- Pandemi salgınından dolayı ortaya çıkan e-nabız uygulaması ile randevu alma kolaylığı sağlandı.
Randevu aldığınız takdirde hastaneye giderek sekreterlikten randevu saatinizi de onaylatmanız gerekmektedir.
Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden laboratuvar sonuçlarınıza ulaşmak istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz;
- Sağlık Bakanlığı’nın resmi intenet sayfasında hastaneyi bulmalısınız. Ardından hemen bulduğunuz o sayfadan laboratuvar sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sonuç sorgulamak için siteye girdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, önek numaranız, dosya numaranız ve protokol numaralarınızı tuşlayarak sonuçlarınıza kavuşmanın mümkün.
- Eğer laboratuvar sonuçlarınızı intenet üzerinden öğrenmek istemiyorsanız sonuçlarınızın çıkacağı takdirde doktorunuza gitmelisiniz.
- Hastanenin telefon numarasını öğrenerek de sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin İletişim Bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
- Telefon numarası: 0216 542 32 32 – 0216 542 32 00
- Faks numarası: 0216 336 05 65
- Adres: Tıbbiye Caddesi Numara: 23 34668 Üsküdar/İstanbul
- Mail adresi: haydarpasa.numune@saglik.gov.tr
Eğer Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hangi bölümlere sahiptir?
Özellikli Hizmetler
- Karaciğer-pankreas-safra yolları cerrahisi polikliniği
- Göz bankası
- Sigara bırakma polikliniği
- Hemodiyaliz
- Uyku laboratuvarı
- El cerrahisi
- Meme polikliniği
- Palyatif bakım
- Radyasyon onkolojisi
- Organ nakli
- Tıbbi onkoloji
- Nükleer tıp
Temel Tıp Birimleri
- Radyoloji
- Patoloji
- Mikrobiyoloji
- Kan merkezi
- Doku tipleme ve transplantasyon laboratuvarı
- Biyokimya
Dahili Tıp Birimleri
- Tıbbi genetik hastalıkları
- Yenidoğan yoğun bakım
- Psikolog
- Psikiyatri
- Nütrisyon destek birimi
- Nöroloji
- Nefroloji
- İç hastalıkları
- Göğüs hastalıkları
- Gastroentereloji
- Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
- Enfeksiyon hastalıkları
- Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
- Beslenme ve diyet
- Çoçuk sağlığı ve hastalıkları
- Çocuk psikiyatrisi
- Çocuk nefrolojisi
- Cildiye
- Aile hekimliği
Cerrahi Tıp Birimleri
- Üroloji
- Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi
- Ortopedi ve travmatoloji
- Kulak burun boğaz hastalıkları
- Kadın hastalıkları ve doğum
- Göz hastalıkları
- Genel cerrahi
- Acil
- Beyin ve sinir cerrahisi
- Anestezi ve reanimasyon
Son Güncelleme: 28.08.2020 11:53