Hastanın entübe edilmesi, olması entübe etmek ne demektir? Entübe anlamı ve açılımı

Sağlık Bakanlığı tarafından salgın döneminde en çok kullanılan tıbbi terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için COVID-19 sözlüğü hazırladı. Sözlükte yer alan 80 kelime içerisinde adını sık sık duyyduğumuz entübasyon terimine de yer verildi.

Entübasyon ne demek?

Entübe hasta ne demektir?

Entübasyon, hastanın solunum yetmezliği yaşadığı durumda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna yapay solunum borusu takma işlemine verilen addır.işlemi, hastanın hava yollarını koruyamadığı ve tek başına nefes alamadığı durumlarda devreye girerek iki işlemi birden gerçekleştirir.

Hastanın doğal yollarla solunum alamadığı hallerde suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrasında hasta ‘entübe hasta’ adı verilmektedir. Entübe hastalar yapay solunum borusu aracılığıyla nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.