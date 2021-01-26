Hastanelerin kolonoskopi ücretleri 2021

Bir tarama yöntemi olarak bilinen kolonoskopi uç kısmında ışıklı kamera sistemi bulunan bir hortumun makattan girmesi ve bağırsakların incelenmesidir. Büyükşehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara öncelikli olmak üzere bütün şehirlerdeki kolonoskopi ücretlerini yazdık.

Kolonoskopi neye denir?

Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek sakinleştirici ilaç ve anestezi altında ucunda kamera olan bir hortum ile bağırsağın incelenmesidir. Bu işlem sırasında doktor uygun görürse kalın bağırsaktaki polipleri çıkartabilir veya incelemek üzere doku öneği alabilir. Genellikle uzun süreli kabızlık sorunu yaşayan insanlara yapılır. Kilo kaybı yaşayan insanlara ve ayrıca uzun süreli ishal olan insalara kolonoskopi yapılabilir. Sebepsiz karın ağrısı veya dışkıda kan görüldüğünde doktorlar kolonoskopi yapılması gerektiğini dile getirebilir. Bu sorunlarının sebebini öğrenmek için kolonoskopi gerekebilir. İşlem makattan girilerek yapılır. Kolonoskopi, anestezi altında yaklaşık olarak 15-20 dakika süren bir işlemdir.

2021 yıkı kolonoskopi ücretleri

Acıbadem Hastanesi - Profesör Doktor için 8.025 TL ve Uzman Doktor için 6.905 TL

Avcılar Hastanesi - 500 TL ile 1.000 TL

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi - Uzman Doktor için 100 TL, Doçent Doktor için 175 TL ve Profesör için 275 TL (Bu hastane muayeneden sonra ücret belirler.)

Florance Nightingale Hastanesi - 4.000 TL ve 6.500 TL

Koç Üniversite Hastanesi - 5.000 TL ve 8.000 TL

Liv Hospital Group İstanbul - 2.500 TL ve 3.000 TL

Medical Park Hastanesi - Uzman Doktor için 1.200 TL ve Profesör Doktor için 2.000 TL (Biyopsi için 200 TL ve Polip için 1.000 TL ek ücret alınır.)

Medikal Park Ankara - 2.500 TL (Profesör Doktor için 365 TL ek ücret talep edilir.)

Medipol Üniversite Hastanesi - Muayene yapılmadan ve tedavi belli olmadan ücret belli olmaz.

Medline Hastanesi - 215 TL ve 500 TL (Muayene için ücret alınır. Muayeneden sonra kolonoskopi ücreti belirlenir.)

Memorial Ankara Hastanesi - 2.400 TL (Muayene için 550 TL ek ücret alınır.)

Özel Bayındır Hastanesi (Ankara) - 2.700 TL (Tek biyopsiyle beraber uyku ilacı dahil fiyattır.)

Özel Çankaya Hastanesi - 850 TL (Muayene ücreti olarak 135 TL ek olarak alınır.)

Özel Koru Hastanesi - 685 TL (Muayene ücreti 415 TL’dir.)

Özel Liv Hospital - 1.500 TL ve 2.500 TL

Özel Medinova Hastanesi (Aydın) - Muayene olmadan ücret bilgisi verilmez.

Özel Nisa Hastanesi - 1.500 TL

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi - Muayene olmadan kolonoskopi ücreti söylenmez.

Ümit Hastanesi - Muayene olmadan ücret belli olmaz.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi - 1.000 TL ve 2.500 TL

Yukarıda yazılan fiyatlar ortalama fiyatlardır. Detaylı bilgileri hastaneleri arayarak alabilirsiniz.

SGK’lı ne kadar öder?

SGK ile anlaşması bulunan özel hastanelerde kolonoskopi için ve muayene için fiyatta indirim imkanı var. SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde indirim yapılmaz. SGK’lı hastalar için kolonoskopi 600 TL ile 2.500 TL aralığında değişiklik gösterir. Ek işlemler için ücret talep edilebilir.

Kolonoskopi, neredeyse bütün devlet hastanelerinde mevcuttur. SGK’sı olmayanlar devtle hastanelerinde 600 TL ile 1.000 TL aralığında ücret ödeyerek işlem yaptırabilir.