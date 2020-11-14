Hastanelerin acil servis ücretleri 2020

Sağlık Bakanlığı acil servislerdeki yoğunluğu azaltman için yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme sonrası acil servisler ücretli mi soruları gündem oldu. Hastanelerdeki yeni uygulamanın temelinde yeşil alan, kırmızı alan ve sarı alan gibi düzenlemeler getirildi.

Hastanelerde yeşil alan uygulaması

Acil servislerde yapılan yeni düzenlemeyle geçilen alan uygulamasından biri de yeşil alan uygulamasıdır. Yeşil alan uygulamasının özellikleri şu şekildedir;

Subakut veya kronik,

Hayatı tehdit etmeyen,

Ekstremiteleri tehdit etmeyen,

Morbiditeden korunmak için 24 saat içinde değerlendirme ve yaklaşım gerektirmeyen,

Basit hastalık ve yaralanmalar.

Kırmızı alan uygulaması

Kırmızı alan uygulaması hastaların durumlarına uygulanır. Hastanın durumu acilse kırmızı alanda müdahale edilir. Kırmızı alan hastalıklarının özellikleri şu şekildedir;

Akut,

Hayatı tehdit eden,

Ekstremiteleri tehdit eden,

Mortalite ve morbiditeden korunmak için acil değerlendirme ve tedavi gerektiren,

Ciddi seviyedeki hastalıklar ve yaralanmalar.

Sarı alan uygulaması

Akut,

Hayatı tehdit etme potansiyeli olabilen,

Ekstremiteleri tehdit edebilecek,

Morbidite veya mortaliteden korunmak için birkaç saat içinde muayene ve tedavi gerektiren yakınmalar,

Orta seviye hastalık ve yaralanmalar.

Devlet hastanelerinde acil muayene ücretleri

Sarı alanda tedavi edilen hastaların hayati tehlikesi, uzuv kaybı, kırık gibi vakalarda yapılır. Bu alandaki kişilerin tedavileri iki saati geçmeyecek şekilde planlanır. Sarı alan hastalıklarının özellikleri ise şu şekildedir;

Devlet hastanelerinin acil servislerinde sağlık güvencesi olsun ya da olmasın herkes tedavi edilir ve ücret talep edilmez. Bu durum bakanlığın yayınladığı genelgeye göre düzenlenmiştir. Genelge ani gelişen hastalık, kazalar ve yaralanma gibi durumlarda kişinin hastane nakli sırasında hayati riskinin olmasından dolayı muayenelerin ücretsiz olmasına karar verilmiştir.

Devlet hastanesi acil servislerde hasta kabul ve yatış işlemleri

Devlet hastanelerinde acil servise giden hastalar ilk olarak görevli doktor tarafından muayene edilir. Daha sonraki işlemler şu şekildedir;

Serviste bulunan hastanın ön değerlendirmesini yapar,

Doktor tarafından hastanın tedavisi düzenlenir,

Sosyal güvencesi olan veya olmayan hastalardan hiçbir ücret alınmaz,

Kimsesiz hastaların herhangi bir birime yatışı durumunda sosyal hizmet uzmanına ilgili birim sorumlusu tarafından haber verilir.

Acil serviste kendisinden ücret alınan kişi ne yapmalıdır?

Acil servislerdeki hiçbir durumda kişilerden ücret alınmaz. Ücret alınan kişi hastane yönetimine şikayette bulunabileceği gibi il Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır. Sağlık Bakanlığının her ilde Sağlık Müdürlüğü bulunmaktadır. Devlet hastanesi veya özel hastanelerde hangi alanda olursa olsun acil serviste muayene olan hiç kimseden ücret alınmaz. Ücret veren kişiler ödemelerini şikayet ederek geri alabilir.