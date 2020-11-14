İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Hastanelerin acil servis ücretleri 2020

Hastanelerde acil servis ücretlerinde değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi sonucu vatandaşların sorun yaşamalarının önüne geçildi. Vatandaşlar yeni düzenlemeyi araştırmaya başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:09
Hastanelerin acil servis ücretleri 2020
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı acil servislerdeki yoğunluğu azaltman için yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme sonrası acil servisler ücretli mi soruları gündem oldu. Hastanelerdeki yeni uygulamanın temelinde yeşil alan, kırmızı alan ve sarı alan gibi düzenlemeler getirildi.

Hastanelerde yeşil alan uygulaması

Acil servislerde yapılan yeni düzenlemeyle geçilen alan uygulamasından biri de yeşil alan uygulamasıdır. Yeşil alan uygulamasının özellikleri şu şekildedir;

  • Subakut veya kronik,
  • Hayatı tehdit etmeyen,
  • Ekstremiteleri tehdit etmeyen,
  • Morbiditeden korunmak için 24 saat içinde değerlendirme ve yaklaşım gerektirmeyen,
  • Basit hastalık ve yaralanmalar.

Kırmızı alan uygulaması

Kırmızı alan uygulaması hastaların durumlarına uygulanır. Hastanın durumu acilse kırmızı alanda müdahale edilir. Kırmızı alan hastalıklarının özellikleri şu şekildedir;

  • Akut,
  • Hayatı tehdit eden,
  • Ekstremiteleri tehdit eden,
  • Mortalite ve morbiditeden korunmak için acil değerlendirme ve tedavi gerektiren,
  • Ciddi seviyedeki hastalıklar ve yaralanmalar.

Sarı alan uygulaması


Sarı alanda tedavi edilen hastaların hayati tehlikesi, uzuv kaybı, kırık gibi vakalarda yapılır. Bu alandaki kişilerin tedavileri iki saati geçmeyecek şekilde planlanır. Sarı alan hastalıklarının özellikleri ise şu şekildedir;

  • Akut,
  • Hayatı tehdit etme potansiyeli olabilen,
  • Ekstremiteleri tehdit edebilecek,
  • Morbidite veya mortaliteden korunmak için birkaç saat içinde muayene ve tedavi gerektiren yakınmalar,
  • Orta seviye hastalık ve yaralanmalar.

Devlet hastanelerinde acil muayene ücretleri

Devlet hastanelerinin acil servislerinde sağlık güvencesi olsun ya da olmasın herkes tedavi edilir ve ücret talep edilmez. Bu durum bakanlığın yayınladığı genelgeye göre düzenlenmiştir. Genelge ani gelişen hastalık, kazalar ve yaralanma gibi durumlarda kişinin hastane nakli sırasında hayati riskinin olmasından dolayı muayenelerin ücretsiz olmasına karar verilmiştir.

Devlet hastanesi acil servislerde hasta kabul ve yatış işlemleri

Devlet hastanelerinde acil servise giden hastalar ilk olarak görevli doktor tarafından muayene edilir. Daha sonraki işlemler şu şekildedir;

  • Serviste bulunan hastanın ön değerlendirmesini yapar,
  • Doktor tarafından hastanın tedavisi düzenlenir,
  • Sosyal güvencesi olan veya olmayan hastalardan hiçbir ücret alınmaz,
  • Kimsesiz hastaların herhangi bir birime yatışı durumunda sosyal hizmet uzmanına ilgili birim sorumlusu tarafından haber verilir.

Acil serviste kendisinden ücret alınan kişi ne yapmalıdır?

Acil servislerdeki hiçbir durumda kişilerden ücret alınmaz. Ücret alınan kişi hastane yönetimine şikayette bulunabileceği gibi il Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır. Sağlık Bakanlığının her ilde Sağlık Müdürlüğü bulunmaktadır. Devlet hastanesi veya özel hastanelerde hangi alanda olursa olsun acil serviste muayene olan hiç kimseden ücret alınmaz. Ücret veren kişiler ödemelerini şikayet ederek geri alabilir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HastaneAcil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'dan korkutan salgın uyarısı: İstanbul'da 2-3 haftalık kapanma şart!
İmamoğlu'dan korkutan salgın uyarısı: İstanbul'da 2-3 haftalık kapanma şart!
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
Akıllı deri çalışmalarında devrim niteliğinde gelişme yaşandı
Akıllı deri çalışmalarında devrim niteliğinde gelişme yaşandı
12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi
12 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 2 bin 841 vaka tespit edildi
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
İstanbul'da çok önemli 'HES' kodu kararı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı

Popüler Haberler

Hastanelerin acil servis ücretleri 2020
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2020 sosyal yardımları nelerdir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
İŞKUR işsizlik Aylığı Kaç Para? 2020 işsizlik aylığını sorgulama işlemi
Engelli maaşı ne kadardır? 2020 Engelli maaşını kimler alabilir, şartları neler?
2. el taşıt kredisi veren 5 banka ve kampanya özellikleri
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz devlet desteği miktarı ve şartları nelerdir? 2020 Devlet konut desteği nasıl alınır?
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2020
Akbil bakiye sorgulama nasıl yapılır? Ak bilimde ne kadar para var? Mobil uygulama üzerinden akbil bakiye sorgulama
Güvercin Nefise'ye ne oldu, öldü mü? Neden yok? Eslem Akar diziden neden ayrıldı?
Survivor 2020 seçmeleri nerede ve ne zaman yapılacak?
Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmenin maliyet nedir? Bu üretim yasal mıdır?
Taksimetre açmama, bulundurmama ve bozuk olarak kullanmanın cezası nedir, kaç paradır?
2020 Kasım İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Netflix Aşk 102 dizisi ne zaman başlayacak? Aşk 102 çekimleri bitti, geri sayım başlıyor!
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2020 vergi levhası kaç günde çıkar?
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
2020 Hayvancılık için uygun faizli kredi veren bankalar hangileridir? 2020 Devlet hayvancılık destek miktarları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.