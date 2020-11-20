Hastanelerde kulak temizletme ücretleri

Kulak yolu zaman zaman tıkanabilmektedir. Kulak tıkanması birçok vatandaşımızın yaşadığı sağlık sorunlarından biridir. Kulağın temizlenmemesi halinde ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Vatandaşlarımız özel hastanelerde kulak temizletme ücretlerini merak ediyor. Kulak tıkanması sonrasında denge kaybı, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve duyma kaybı gibi sağlık sorunları yaşanabilmektedir. Kulak yolu, kulak kiri olarak bilinen buşonlardan dolayı tıkanabilmektedir. Kulak yolunuzu özel hastanelere giderek açtırabilirsiniz.

Kulak Kiri Oluşma Sebebi

Kulak kiri denilen buşonlar, kulağın düzenli olarak vücut dışına salgıladığı salgılardan biridir. Buna kulak kiri demek çok doğru olmayacaktır. Bu salgı, serumen olarak adlandırılır ve kulağın zarını dış etkilerden korumaktadır. Havada bulunan birtakım partiküllerin kulak ile temas etmesi sonrasında bu salgı kulak tarafından salgılanmaktadır. Bu salgının kulakta birikme sebepleri şunlardır;

Kulağın yabancı cisimlerle temizlenmeye çalışılması,

Uzun süre boyunca tozlu ve kirli yerlerde bulunmak,

Denize girdikten sonra ya da duş sonrası buşon şişmesi,

Dış kulaktaki yapısal darlıktan dolayı kulak yolunun buşonu atamaması,

Sürekli olarak tıkaç ya da kulaklık kullanılması gibi sebeplerdir.

Buşon Belirtileri Nelerdir?

Kuru öksürük,

Kulak ağrısı,

Kulağın kaşınması,

Kulakta dolgunluk hissi,

Kulaktan koku gelmesi,

Kulakta uğultu veya çınlama,

Kulakta tıkanıklık yada kısmı işitme kaybı.

Kulak Temizleme Nasıl Yapılır?

Evinizde kendi yöntemlerinizle kulağınızı temizlemeniz zordur. Ayrıca kulak temizleme çubukları da kulağı temizlememektedir. Bu çubuklar yüzünden kulakta oluşan buşonlar kulağın içine doğru itilir ve daha kötü olur. Kulak çubuğu, kulak deliğini değil, kulağın dış kısmını ve kepçesinin içini temizlemek için kullanılmaktadır. Eğer kulak kirini içeri doğru iterseniz enfeksiyon riski artacaktır. Tüm bunlardan dolayı serumen kulakta birikecek ve çok riskli bir hale gelecektir.

Doktor Kulak Temizleme İşlemi

Lavaj Yöntemi

Kulak kirinizi, kulak çubuğu, temizleme mumu, ya da diğer aletlerle temizlememeniz gerekmektedir. Eğer bunlarla temizlerseniz kulağınızda dolgunluk, işitme kaybı, ağrı, akıntı, koku gelmesi ya da çınlama gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Kulak burun boğaz doktoruna gitmeniz gerekmektedir. Doktor kulağınızı şu üç yol ile temizlemektedir.

Lavaj, kulağın yıkanmasıdır. Doktorların kullandığı en sık yöntemlerden biridir. Doktor kulağa özel bir cihaz sokar ve buşonu yumuşatır. Bu solüsyon sürekli halde kulağın içine sıkılmaktadır. Solüsyon ne kadar berrak bir hale gelirse kulak da öyle temizlenir. Sonrasında kulağınız rahatlayacaktır.

Aspirasyon Yöntemi

Vakumlama işlemidir. Aspiratör cihazını kullanan doktor, cihazın ucunu kulağınıza sokar ve vakumlama yapar. Bu sayede sert buşon dışarı çıkacaktır. Sonrasında solüsyon ile buşon yumuşatılır.

Küret Yöntemi

Solüsyon sayesinde yumuşatılan buşon, doktor tarafından küret aleti ile dışarı çıkartılmaktadır.

Özel Hastanelerde Kulak Temizleme Ne Kadar?

Kulak kiri denilen buşonlar, kulağın düzenli olarak vücut dışına salgıladığı salgılardan biridir. Buna kulak kiri demek çok doğru olmayacaktır. Bu salgı, serumen olarak adlandırılır ve kulağın zarını dış etkilerden korumaktadır. Havada bulunan birtakım partiküllerin kulak ile temas etmesi sonrasında bu salgı kulak tarafından salgılanmaktadır. Özel hastanelerdeki kulak temizleme ücretleri şu kadardır;