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Hastane çalışanları nereye nasıl şikayet edilir?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastane ve diğer kurumlarda tedavi gören, hizmet alan vatandaşlara gittiği hastanede veya kurumda olumsuz durumlar olduğu zaman devlet vatandaşa şikâyet etmesi için imkân tanımıştır. Bu durumda hastane sekreteri ile daha çok görüşüldüğü için bazen istenmeyen durumlar söz konusu olabilir. Hastane sekreteri veya görevlileri nereye şikâyet edilir?

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:12
Hastane çalışanları nereye nasıl şikayet edilir?
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Hastane sekreteri görevinin başlıca önemli görevleri vardır. Bu görevler hastane randevusunu düzenlemek, vatandaşın hastalık ve randevu notları tutmak, muayeneye gelen hastalarla ilgilenmek, randevu alacaklara yardımcı olmak, tahlil ve sağlık raporlarını hastaya bildirmek, randevu tarihinde değişiklik varsa hastayı bilgilendirmek gibi başlıca görevleri bulunmaktadır.

Bazı sebeplerden kaynaklı istenmeyen durumlar olunduğunda ise devlet hangi hastanede tedavi veya hizmet görüldüyse olumsuz bir sonuç durumunda şikâyet etme hakkı tanımıştır.

Bu şikayetler çoğunlukla çalışmakta olan görevlinin sağlıklı iletişim kuramaması, hastaya karşı hakaret ve saygısızlık içeren sözler sarf ettiğinde, ilaç raporlarının yazılmaması, randevu saatlerinde yanlış yönlendirmeler, verilen ilaçları eksiksiz bir şekilde anlatması gibi pek çok şikâyet etme sebebi bulunabilir.

Şikâyet yolları

  • CİMER tarafından yapılan şikayetler her zaman çözüm odaklıdır. CİMER’in kendi sayfasına girerek şikâyet edebilirsiniz

  • SMS veya WhatsApp üzerinden şikayetler Sağlık Bakanlığı iletişim merkezleri 0541 888 01 84 numaralı telefondan şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

  • e-mail ile şikâyet ise bakanlığın e posta adresidir.  sabim@sağlik.gov.tr adresine mail atarak durumunuzdan bahsedebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
Hastane çalışanlarışikayet Hattı
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