Hastane çalışanları nereye nasıl şikayet edilir?

Hastane sekreteri görevinin başlıca önemli görevleri vardır. Bu görevler hastane randevusunu düzenlemek, vatandaşın hastalık ve randevu notları tutmak, muayeneye gelen hastalarla ilgilenmek, randevu alacaklara yardımcı olmak, tahlil ve sağlık raporlarını hastaya bildirmek, randevu tarihinde değişiklik varsa hastayı bilgilendirmek gibi başlıca görevleri bulunmaktadır.

Bazı sebeplerden kaynaklı istenmeyen durumlar olunduğunda ise devlet hangi hastanede tedavi veya hizmet görüldüyse olumsuz bir sonuç durumunda şikâyet etme hakkı tanımıştır.

Bu şikayetler çoğunlukla çalışmakta olan görevlinin sağlıklı iletişim kuramaması, hastaya karşı hakaret ve saygısızlık içeren sözler sarf ettiğinde, ilaç raporlarının yazılmaması, randevu saatlerinde yanlış yönlendirmeler, verilen ilaçları eksiksiz bir şekilde anlatması gibi pek çok şikâyet etme sebebi bulunabilir.

Şikâyet yolları