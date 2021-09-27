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Hangi ülkeler aşı yaptırımı uygulayacak? Dünyada o ülkeler aşı yaptırımı uygulamaya başlayacak

Dünyada o ülkeler aşı yaptırımı uygulamaya başlayacak. Aşı olmayanların yarattığı riski engellemek isteyen ülkeler aşı olmayan kişilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Peki hangi ülkeler aşı yaptırımı uygulayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:25
Hangi ülkeler aşı yaptırımı uygulayacak? Dünyada o ülkeler aşı yaptırımı uygulamaya başlayacak
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Dünyanın bir çok ülkesi koronavirüse karşı aşılama sürecinin hız kazanmasıyla beraber bir çok mekanı açmaya başladı. Fakat aşıya güvenmediği gerekçesiyle aşı olmayanlar ise toplum açısından büyük risk oluşturmaya devam ediyor. Hali hazırda bazı ülkelerde mekanlara aşısız giren kişilere PCR testi zorunluluğu getirmişti. Şu sıralarda ise bazı ülkeler aşı olmayan kişilere yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Peki hangi ülkeler aşı yaptırımı uygulayacak?

Hangi Ülkeler Aşı Yaptırımı Uygulayacak?

ABD, Fransa, Kanada gibi ülkelerde yer alan bazı şirketler çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmiş, bu karara uymayan çalışanların ise tazminatsız bir şekilde işten çıkarılacağını açıklamıştı. Almanya Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde 1 Kasım sonrasında aşı olmayanlar için önemli bir karar verdi. Alınan karara göre bu tarihten sonra aşı olmayan ve koronavirüse yakalanmaları sebebiyle karantinaya alınan kişiler, karantina süresindeki ücret kayıplarını devletten talep edemeyecek.

Test Ücretleri Sahibi Tarafından Ödenecek

Almanya Sağlık Bakanlığı, tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklere girmek isteyenlerin 2 doz aşı olmaları gerektiğini açıkladı. Aşı olmayan kişiler ise PCR testi olabilecek fakat bu testlerin maliyeti yüksek olacak ve bu ücret testi yaptıran kişi tarafından ödenecek.


Son Güncelleme: 27.09.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
PCR TestiAlmanya Sağlık BakanlığıKanadaFransaABDAşı Yaptırımı
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