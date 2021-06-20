Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da aşı olan kişi sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' isimli resmi intenet adresindeki verilere günlük olarak güncellenirken haftalık verilere de ulaşılıyor. Türkiye genelinde uygulanan aşılama sayılarının da yer aldığı sitede 20 Haziran tarihine kadar yapılmış olan birinci doz ve ikinci doz aşılarının sayısı da yer alıyor.

Aşılama uygulamalarının başladığı tarihten bu yana Türkiye genelinde birinci doz aşı 27 milyon 95 bin 368 olarak kaydedilirken, ikinci doz aşılarının sayısı da 14 milyon 389 bin 894 olarak belirlendi. Ülke genelinde böylelikle aşı uygulanan toplam doz miktarının, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşmiş oldu.

Son bir hafta içerisinde ilk doz ve ikinci doz aşılarındaki verilerde ise bu rakam 7 milyon 773 bin 105 olarak belirlendiği görüldü. Büyükşehirlerin verilerine bakıldığında ise Megakent'da 5 milyon 216 bin 30 kişiye birinci doz aşının, 2 milyon 355 bin 422 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı kaydedildi. İstanbul'da son 1 hafta içerisinde toplam 7 milyon 571 bin 452 kişiye aşı yapıldı.

Ankara'da birinci doz aşı sayısının 2 milyon 277 bin 546 olarak belirlendiği, ikinci doz aşı sayısının da 1 milyon 200 bin 896 olarak kaydedildiği görülürken Ankara'da uygulanan toplam aşı sayısının 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Türkiye'nin 3'üncü büyükşehri olan İzmir'de ise birinci doz aşı olan kişi sayısının 1 milyon 830 bin 347, ikinci doz aşı olan kişi sayısının da 981 bin 307 olarak kaydedildiği, İzmir'de toplam yapılan aşı miktarının ise 2 milyon 811 bin 654 olarak kayıtlara geçtiği görüldü.