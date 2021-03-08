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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları

Türkiye’de 14 Ocak 2021 tarihi ile aşılama uygulaması devam ederken vatandaşlar ülke genelinde ‘Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ üzerinden aşılar hakkında bilgi edinebiliyor. Peki 8 Mart tarihi ile hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İşte 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları haberimizde

08 Mart 2021 Pazartesi 14:40
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları
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14 Oca k tarihi ile Çin’den gelen CoronaVac adlı aşı ülkemizde vatandaşlarımıza kademeli şekilde uygulanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri konu ile alakalı sıkı takip altında. Aşı takviminin yayınlanmasının ardından öncelik verilen gruplara göre randevu sistemi ile aşılama süreci hızlı şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı il il koronavirüs aşı sayılarını yayınlarken Büyükşehirlerde aşılama durumu nasıl ilerliyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun gibi illerde aşı sayıları

Aşılama süreci Şubat ayının ikinci haftasından itibaren ülke genelinde hızlı şekilde uygulanmaya devam ederken vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturduğu aşı bilgilendirme platformu ile an ve an takip edebiliyor. Günde milyonlarca kişiye uygulanan aşılar şu anda toplam yapılan aşı sayısı 10,086,667 olarak devam ediyor.

  • 1. doz aşı yapılan kişi sayısı; 7,609,530 olarak yer alırken 2.doz yapılan kişi sayısı ise 2,477,137 olarak devam ediyor.

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan aşı bilgilendirme platformunda ayrıca Türkiye’de yer alan tüm illerin de ne kadar aşı yapıldığı hakkında bilgisi bulunuyor. 10 dakikada bir verilerin güncellendiği platforma illerin ayrı ayrı aşı bilgisi bulunuyor.  İşte bazı illerin güncel toplam uygulanan aşı sayısı

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.600.990 adet koronavirüs aşısı  yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

827.532 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

676.079 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

369.793 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

251.862 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

206.759 adet koronavirüs aşısı yapıldı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 14:40
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Aşı Bilgilendirme PlatformuTürkiye8 MartSayı
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