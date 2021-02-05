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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 5 Şubat Cuma illere göre güncel aşı sayıları!

Ülkemiz, 14 Ocak 2021 tarihinde aşılama uygulamasına başladı. Uygulama, “COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu” aracılığı ile anlık olarak takip ediliyor. Peki, hangi illerde ne kadar aşılama uygulaması yapıldı? İşte detaylar!

05 Şubat 2021 Cuma 15:31
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 5 Şubat Cuma illere göre güncel aşı sayıları!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerince başlatılan aşılama uygulaması, sağlık çalışanlarından sonra huzurevi sakinleri ile çalışanlarında devam ettiriliyor. Bakanlık, illere göre yapılan aşılama sayısını da yayınlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun illerinin aşı sayıları ile aşı haritaları haberimizde.

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?

Aşılamaya dair bütün ayrıntıları vatandaşlar “covid19asi.saglik.gov.tr” adresi üzerinden takip edebilirler. Anlık olarak aşı vurulan kişilerin sayılarının güncellendiği sitede şu ana dek 2.500.865 kişiye aşı vurulduğu bilgisi bulunuyor.

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?             

“COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu” üzerinden aynı zamanda aşılamaya ait harita da yer alıyor. Harita üzerinde Türkiye’de ki bütün iller ile birlikte, hangi ilde ne kadar aşılama yapıldığının bilgisi de yer alıyor. İllere ait aşılama dağılımı her 10 dakika içinde güncelleniyor.

İstanbul’da ne kadar aşılama yapıldı?

İstanbul’da şu ana dek 426.936 adet aşılama yapıldı.

Ankara’da ne kadar aşılama yapıldı?

Ankara’da şu ana dek 232.160 adet aşılama yapıldı.

İzmir’de ne kadar aşılama yapıldı?

İzmir’de şu ana dek 163.758 adet aşılama yapıldı.

Bursa’da ne kadar aşılama yapıldı?

Bursa’da şu ana dek 83.594 adet aşılama yapıldı.

Adana’da ne kadar aşılama yapıldı?

Adana’da şu ana dek 32.037 adet aşılama yapıldı.

Samsun’da ne kadar aşılama yapıldı?

Samsun’da şu ana dek 24.981 adet aşılama yapıldı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 15:31
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IlAşıSayı
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