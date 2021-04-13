Hangi ilde kaç kişiye, ne kadar aşı yapıldı? 13 Nisan günlük aşı ve doz sayıları haritası

14 Ocak içerisinde başlayan aşılama çalışmaları bir uygulama yoluyla da halkın izlenimine sunuldu. "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden istenen an da gelişmeleri görebilirsiniz. Sağlık çalışanlarının ardından toplu yerlerde kalan kişiler içinde aşılama çalışmaları başlamıştır bu sıra şu şekildeydi. Huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlar, 65 yaş üstü hastalar, kronik hastalar ve gazetecilerdi. Sağlık bakanlığı illere göre aşılama sayıların aktarmakta. İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa , Adana, Samsun aşı sayılara ve aşı haritaları.
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?
Tüm bu olağan süreçte aşılama işlemleri halk tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden de gözlemlenebiliyor. Şu ana kadar ülke genelinde toplamda 18.970.330 kişinin aşı olduğu bilinmektedir.
aşılama platformu linki; https://covid19asi.saglik.gov.tr/