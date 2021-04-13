Hangi ilde kaç kişiye, ne kadar aşı yapıldı? 13 Nisan günlük aşı ve doz sayıları haritası

14 Ocak içerisinde başlayan aşılama çalışmaları bir uygulama yoluyla da halkın izlenimine sunuldu. "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden istenen an da gelişmeleri görebilirsiniz. Sağlık çalışanlarının ardından toplu yerlerde kalan kişiler içinde aşılama çalışmaları başlamıştır bu sıra şu şekildeydi. Huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlar, 65 yaş üstü hastalar, kronik hastalar ve gazetecilerdi. Sağlık bakanlığı illere göre aşılama sayıların aktarmakta. İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa , Adana, Samsun aşı sayılara ve aşı haritaları.

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?

Tüm bu olağan süreçte aşılama işlemleri halk tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden de gözlemlenebiliyor. Şu ana kadar ülke genelinde toplamda 18.970.330 kişinin aşı olduğu bilinmektedir.

1. doz aşılama yapılan kişi sayısı11.320.575 dir. 2.doz aşılama yapılan kişi sayısıysa 7.69.755’la mevcuttur. İstanbul’da 3.012.776 tane aşı yapıldı. Ankara’da 1.516.933 tane aşılama işlemi gerçekleştirildi.’de1.280.324 aşılama yapıldı. Bursa’da 704.600 aşı yapıldı. Adana’da aşılama sayısı 462.124’ü buldu. Samsun’daysa 388.771 adet covid-19 aşısı yapıldı.

aşılama platformu linki; https://covid19asi.saglik.gov.tr/