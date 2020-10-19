Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? Geri ödeme listesine alınan 65 ilaç isim listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, geri ödeme listesine alınan ilaçların isimlerini açıkladı. Kanser, diyabet ve solunum hastalıkları ilaçlarının başta olduğu 65 ilacın daha devlet tarafından ödeneceğini bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödeme listesine alınan ilaçlardan 63 tanesinin yerli üretimi olduğunu vurguladı.

SGK'nın resmi intenet sitesi üzerinden açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ‘’Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862’ye ulaştı’’ ifadelerini kullandı.

İşte SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilebilecek ilaçların listesi: