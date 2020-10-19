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Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? Geri ödeme listesine alınan 65 ilaç isim listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İşte geri ödeme listesine alınan 65 ilaç isim listesi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 23:27
Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? Geri ödeme listesine alınan 65 ilaç isim listesi
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, geri ödeme listesine alınan ilaçların isimlerini açıkladı. Kanser, diyabet ve solunum hastalıkları ilaçlarının başta olduğu 65 ilacın daha devlet tarafından ödeneceğini bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödeme listesine alınan ilaçlardan 63 tanesinin yerli üretimi olduğunu vurguladı.

SGK'nın resmi intenet sitesi üzerinden açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ‘’Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862’ye ulaştı’’ ifadelerini kullandı.

İşte SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilebilecek ilaçların listesi:

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

A18025

8699293545965

AZENOSE 0,14 MG/PÜSKÜRTME BURUN SPREYİ, ÇÖZELTİ (10ML)

A18026


8699293350293

BUTADERM %1 KREM (30 G)

A18027

8680199341447

CLODIFEN %5 JEL 45 GR

A18028

8699293160786

DIFURAT 120 MG GASTROREZISTAN SERT KAPSUL (14 KAPSUL)

A18029

8699293160793

DIFURAT 240 MG GASTROREZISTAN SERT KAPSUL (56 KAPSUL)

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
Geri ödeme ListesiIlaçZehra Zümrüt Selçuk
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