Hangi aşı bizi ne kadar koruyor? Sinovac mı BioNTech mi? Uzmanlardan kritik araştırma..

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısı ile birlikte Almanya'dan ithal edilen BioNTech aşısının vatandaşları ne kadar koruduğuyla ilgili bir çalışma başlattı.

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Ümit Savaşçı tarafından yürütülen çalışma hakkında bilgiler veren Dr. Savaşçı, Sinovac aşısıyla ilgili Şili'de gerçekleştirilen bir araştırmada aşı sayesinde hastaneye yatış oranlarında yüzde 87 gibi bir düşüş görüldüğü ve yoğun bakım ihtiyacı olan kişilerde de nerdeyse bu oranın yüzde 90 azalttığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Sinovac ve BioNTech aşısıyla ilgili başlattıkları çalışmalarda aşının sahaya yansımasını değerlendireceklerini ve araştırma sonuçlarını kısa süre sonra açıklayacaklarını belirten Doç. Dr. Savaşçı, her iki aşının da bizleri ne kadar koruduğuyla ilgili sonuç elde edeceklerini ve bunu da bilimsel veri tabanıyla kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

AŞININ SALGIN ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR

Doç. Dr. Savaşçı, yaptığı konuşmasında çalışmalarını vakalar üzerinden yürüttüklerini belirtti ve polikliniğe yapılan başvuru oranlarıyla değerlendirdiklerini kaydederek kliniğe gelenlere aşı olup olmadığı, hangi aşıyı yaptırdığının sorulduğunu söyledi. Bu sayede kişiye olan etkilerinin ve kişinin yoğun bakıma ihtiyacının olup olmadığının incelendiğini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, aşının şuan için olumlu olarak etkileri olduğunu ve bunlarında sayısal olarak dökümanlarını yapacaklarını kaydetti.