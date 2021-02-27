Hamilelikte saç boyatmak zararlı mı? Hamilelikte asla yapılmaması gerekenler

Hamilelikte saç boyanır mı?

Anne adayları tarafından araştırılan saç boyama, lazer, makyaj bakım gibi konular merak edilmektedir. Peki bebeğe zarar verecek olan bakımlar nelerdir?

Uzmanların belirttiği kimyasal madde bulunan ve vücuda da yayılan saç boyalarının bebeğe verecek olann henüz bilimsel bir açıklamasının olmadığı belirtildi.

Bebek oluşumu anne kanında ilk üç ayda organları oluşur. Bunun için ilk 3 ayda saç boyatılmaması gerektiği önerilmektedir. Üç aydan sonra bitkisel saç boyaları tercih edilmelidir. Bu süreçte kimyasal maddeye karşı bebeğinizi korumak için röfle, gölge gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Ruj, oje, diğer makyaj malzemeleri ciltten doğrudan temas edildiği için makyajdan uzak durulmalıdır. Bunun için bitkisel makyaj ürünleri önerilmektedir. Yine estetik hamilelik sürecinde yapılamaz. Uzmanlar önermemektedir. Çünkü lokal anesteziler ile uyuşturulmaktadırlar.

Hamilelikte lazer hakkında kesin bir şey söylenmemektedir. Bunun için doktorunuza başvurmalısınız.

