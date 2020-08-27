Hamilelikte Mide Bulantısı! Mide Bulantısı Neden Olur? Neye Dikkat Edilmesi Gerekir?

Hamilelik dönemine girecek olan kadınlarda en önemli belirtilerden birisi mide bulantısıdır. Bebek bekleyen kadınları uyarıcı şekilde oluşan mide bulantıları hamilelik döneminin ilk 3 ayı boyunca devam eder. Bu süre bazı kadınlarda ise doğum yapana kadar devam etmektedir.

Hamilelikte mide neden bulanır?

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Hamilelik dönemine giren kadınların hormonlarında değişim gözlemlenir. Bu değişimler kadınlarda mide bulantısı oluşturur. Yeme alışkanlıkları düzensizleşen kadınlar, hamilelikteki bu düzensizlik sonucu mide bulantısını yoğun şekilde hissetmeye başlar. Birçok durum mide bulantısının oluşmasında etkilidir. Bir anne adayı stres yaşaması halinde, mutsuz olduğunda ve kendisine iyi bakmayıp yorgun düşmesi halinde mide bulantısı yaşayabilir.

Hamilelik süresince belirli dönemlerde meydana gelen mide bulantısı kişilere göre değişik dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Genelde mide bulantısı hamilelik döneminin 6. Hastası itibariyle görülür. Bebeğin büyümeye başlaması ile birlikte mide kasları gevşediğinden dolayı kadınlar bu dönemde çokça bulantı yaşar. Bazı kadınlarda bu bulantı erken veya geç dönemde meydana gelebilir.

Hamilelikte mide bulantısına karşı dikkat edilmesi gerekenler

Hamile kadınlar mide bulantısı yaşamamak veya yaşıyorlar ise daha az yaşamak adına şunları yapabilirler:

Baharat ve yağ içeren besinleri tüketmemelidir.

Çok fazla zor hareket yapılmamalıdır.

Yoga, yüzme gibi egzersizler yapılmalıdır.

Mide bulantısına iyi gelecek yiyecekler tercih edilmelidir.

Sık sık hafif gıdalar tüketilmelidir.

Bol sıvı tüketiniz.

Yorucu hareket ve işlerden uzak durunuz.

Hamilelikte mide bulantısına karşı doğal çözüm