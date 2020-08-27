Hamilelikte Mide Bulantısı! Mide Bulantısı Neden Olur? Neye Dikkat Edilmesi Gerekir?

Hamilelik dönemine girecek olan kadınlarda en önemli belirtilerden birisi mide bulantısıdır. Bebek bekleyen kadınları uyarıcı şekilde oluşan mide bulantıları hamilelik döneminin ilk 3 ayı boyunca devam eder. Bu süre bazı kadınlarda ise doğum yapana kadar devam etmektedir.
Hamilelikte mide neden bulanır?
Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?
Hamilelik süresince belirli dönemlerde meydana gelen mide bulantısı kişilere göre değişik dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Genelde mide bulantısı hamilelik döneminin 6. Hastası itibariyle görülür. Bebeğin büyümeye başlaması ile birlikte mide kasları gevşediğinden dolayı kadınlar bu dönemde çokça bulantı yaşar. Bazı kadınlarda bu bulantı erken veya geç dönemde meydana gelebilir.
Hamilelikte mide bulantısına karşı dikkat edilmesi gerekenler
Hamile kadınlar mide bulantısı yaşamamak veya yaşıyorlar ise daha az yaşamak adına şunları yapabilirler:
- Baharat ve yağ içeren besinleri tüketmemelidir.
- Çok fazla zor hareket yapılmamalıdır.
- Yoga, yüzme gibi egzersizler yapılmalıdır.
- Mide bulantısına iyi gelecek yiyecekler tercih edilmelidir.
- Sık sık hafif gıdalar tüketilmelidir.
- Bol sıvı tüketiniz.
- Yorucu hareket ve işlerden uzak durunuz.
Hamilelikte mide bulantısına karşı doğal çözüm
- Zencefili çay şeklinde demleyerek onu içmek mide bulantısına iyi gelecektir.
- Tarçını bal ve limon ile tatlı bir besine çevirerek günde 2 kez tüketmek hem bulantıyı azaltır hem de kusma riskinin önüne geçer.
- Kuru nane kaynatarak suyunu içiniz.
- Elma kurusu kaynatarak suyunu tüketiniz.