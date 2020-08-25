Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları

Hamilelik kadınları oldukça zorlayan bir dönemdir. Özellikle hamileliğin ilk dönemlerindeki mide bulantıları kadınlar için zor olmaktadır. Vatandaşlarımız hamilelikteki mide bulantısını doğal yöntemlerle geçirmenin yollarını arıyor. Çünkü hamilelik döneminde ilaç kullanmak hem bebeğe hem de anneye zararlar verebilmektedir.

Hamilelikte yaşanan yüksek hormonlardan dolayı mide bulantıları gerçekleşmektedir. Hamilelik döneminde sıklıkla hormonlar yükselir. Bu durumun asıl nedeni bebeği dışarıdan gelen tehlikelere karşı muhafaza etmektir. Bu anne vücudunun doğal bir tepkisidir.

Zencefil Hamilelik Dönemi Mide Bulantılarına İyi Gelir

Hamilelik dönemindeki mide bulantılarının en büyük sebebi hormonların yükselmesidir. Yemek yemek bu durumlarda oldukça zor olmaktadır. Hamile kişilerin yemek için kendilerine moral vermeleri gereklidir.

Yemek yedikten sonra zencefil tüketmek, ağzınızda çiğneyerek tüketmek midenin rahatlamasına sebep olmaktadır. Zencefilin kokusu, verdiği ferahlık duygusu sebebiyle mide bulantısını bir nebze olsun bastırabilirsiniz. Büyüklerimiz de yemeklerden sonra ya da yemek aralarında zencefil tüketmekteydi.

Nane Kullanmak Mide Bulantısını Geçirir

Diğer Doğal Yöntemler

Hamilelik döneminde mide bulantısına iyi gelen doğal çözüm yollarından biri de nane ve nane ürünleridir. Nanenin mideyi rahatlatıcı etkisi vardır. Nane, midenin daha az bulanmasına yardımcı olduğu gibi limon ile birlikte yapıldığı takdirde rahatlama hissi de verir. Ayrıca nane tüketildiğinde daha rahat nefes alabilirsiniz. Hamilelikte nane çayı tüketmeniz faydalı olacaktır. Nane limon kaynatmanız da iyi gelecek bir diğer yöntemdir.

Hamilelikte mide bulantılarının en çok görüldüğü zamanlar sabah kanınızın aç olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde midenin boş olması, açlık hissiyatının daha fazla olması ve mide hassasiyeti yüzünden mide bulantıları gerçekleşir. Bu durumlarda mide bulantılarını önlemek için temiz hava almanızda, bulunduğunuz ortamı havalandırmanızda, kısa yürüyüşlere çıkmanızda, kanınızı doyurmanızda, kraker tarzı atıştırmalık şeyler tüketmenizde, leblebi gibi ürünleri yemenizde fayda olacaktır.

Papatya Çayı Tüketmek

Hamilelik dönemlerinde mide bulantılarınız varsa, midenize daha az uyarıcı kokulu yiyecekler almanızda fayda olacaktır. Bu açıdan papatya çayı iyi bir seçenek olabilir. Çünkü papatya çayının ruhu ve bedeni dinlendirici bir etkisi vardır. Kokusundan ötürü midenizi de rahatlatır. Ayrıca uykuyu da getirdiği için rahatlamanızı sağlar.

Hamilelikte Mide Bulantısında Önemli Detaylar

Hamilelik dönemindeki mide bulantıları hafife alınacak durumlar değildir. Bu durumlar anneyi çok zorlarsa kesinlikle tıbbi bir destek gerekmektedir. Sürekli olarak bitki çayları içmek de zararlı olabilir. Bu konuda da dengeyi sağlamak zorundasınız. Aksi halde bebek ve anne sağlığı tehlikeye girebilir.

Gebelikteki mide bulantılarını önlemek için doktor kontrolünde bitkisel yöntemler uygulayabilirsiniz. Mide bulantıları sebebiyle gün içinde yemek ve su tüketimini azalttıysanız yine doktordan destek istemeniz gerekmektedir.