İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları

Hamilelik kadınların en çok zorlandığı dönemlerden biridir. Hamilelikte yaşanan mide bulantıları kadınları oldukça zorlamaktadır. Vatandaşlarımız hamilelikteki mide bulantısını doğal yöntemlerle geçirmenin yollarını arıyor.

25 Ağustos 2020 Salı 22:02
Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
Takip Et:

Hamilelik kadınları oldukça zorlayan bir dönemdir. Özellikle hamileliğin ilk dönemlerindeki mide bulantıları kadınlar için zor olmaktadır. Vatandaşlarımız hamilelikteki mide bulantısını doğal yöntemlerle geçirmenin yollarını arıyor. Çünkü hamilelik döneminde ilaç kullanmak hem bebeğe hem de anneye zararlar verebilmektedir.

Hamilelikte yaşanan yüksek hormonlardan dolayı mide bulantıları gerçekleşmektedir. Hamilelik döneminde sıklıkla hormonlar yükselir. Bu durumun asıl nedeni bebeği dışarıdan gelen tehlikelere karşı muhafaza etmektir. Bu anne vücudunun doğal bir tepkisidir.

Zencefil Hamilelik Dönemi Mide Bulantılarına İyi Gelir

Hamilelik dönemindeki mide bulantılarının en büyük sebebi hormonların yükselmesidir. Yemek yemek bu durumlarda oldukça zor olmaktadır. Hamile kişilerin yemek için kendilerine moral vermeleri gereklidir.

Yemek yedikten sonra zencefil tüketmek, ağzınızda çiğneyerek tüketmek midenin rahatlamasına sebep olmaktadır. Zencefilin kokusu, verdiği ferahlık duygusu sebebiyle mide bulantısını bir nebze olsun bastırabilirsiniz. Büyüklerimiz de yemeklerden sonra ya da yemek aralarında zencefil tüketmekteydi.

Nane Kullanmak Mide Bulantısını Geçirir


Hamilelik döneminde mide bulantısına iyi gelen doğal çözüm yollarından biri de nane ve nane ürünleridir. Nanenin mideyi rahatlatıcı etkisi vardır. Nane, midenin daha az bulanmasına yardımcı olduğu gibi limon ile birlikte yapıldığı takdirde rahatlama hissi de verir. Ayrıca nane tüketildiğinde daha rahat nefes alabilirsiniz. Hamilelikte nane çayı tüketmeniz faydalı olacaktır. Nane limon kaynatmanız da iyi gelecek bir diğer yöntemdir.

Diğer Doğal Yöntemler

Hamilelikte mide bulantılarının en çok görüldüğü zamanlar sabah kanınızın aç olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde midenin boş olması, açlık hissiyatının daha fazla olması ve mide hassasiyeti yüzünden mide bulantıları gerçekleşir. Bu durumlarda mide bulantılarını önlemek için temiz hava almanızda, bulunduğunuz ortamı havalandırmanızda, kısa yürüyüşlere çıkmanızda, kanınızı doyurmanızda, kraker tarzı atıştırmalık şeyler tüketmenizde, leblebi gibi ürünleri yemenizde fayda olacaktır.

Papatya Çayı Tüketmek

Hamilelik dönemlerinde mide bulantılarınız varsa, midenize daha az uyarıcı kokulu yiyecekler almanızda fayda olacaktır. Bu açıdan papatya çayı iyi bir seçenek olabilir. Çünkü papatya çayının ruhu ve bedeni dinlendirici bir etkisi vardır. Kokusundan ötürü midenizi de rahatlatır. Ayrıca uykuyu da getirdiği için rahatlamanızı sağlar.

Hamilelikte Mide Bulantısında Önemli Detaylar

Hamilelik dönemindeki mide bulantıları hafife alınacak durumlar değildir. Bu durumlar anneyi çok zorlarsa kesinlikle tıbbi bir destek gerekmektedir. Sürekli olarak bitki çayları içmek de zararlı olabilir. Bu konuda da dengeyi sağlamak zorundasınız. Aksi halde bebek ve anne sağlığı tehlikeye girebilir.

Gebelikteki mide bulantılarını önlemek için doktor kontrolünde bitkisel yöntemler uygulayabilirsiniz. Mide bulantıları sebebiyle gün içinde yemek ve su tüketimini azalttıysanız yine doktordan destek istemeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 22:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#Hamilelik#Gebelik#Mide Bulantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor

Popüler Haberler

Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
Takvim kaç yılda bir aynı olur? Kaç yılda bir takvimde günler aynı olur?
25 Ağustos Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklanma takvimi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteorolojiden hava durumu açıklamaları
ÖSYM KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak? sınav tarihleri belli oldu mu?
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru adımları
2020 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Pasaport harcı nedir, ne kadardır? Pasaport harçları nereye ödenir?
Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.