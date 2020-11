Hamilelikte diş ağrısı için ne yapmak gerekir, ne iyi gelir?

Hamilelik sürecinin anne adayları için en büyük sorunlarından bir tanesi diş ağrısıdır. Anne adaylarının psikolojisini olumsuz yönde etkileyen diş ağrısı hemen hemen her hamile kadının yaşadığı sıkıntılardan birisidir.

Hamilelik döneminde anne adaylarının %80’inde görülen diş ağrısı aşermenin sağlıksız olması ve vücudun ihtiyaç duyduğu kalsiyumun yeteri kadar alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Konu hakkında uzman olan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Rukiye Parlak, tatlıya ve abur cuburlara fazlaca aşeren ve ağız sağlığına dikkat etmeyen annelerin yaşadığı bir durum olan diş ağrısı konusunda öncelikle ağız ve diş kontrollerinin hamilelik zamanında düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

‘Aşermek diş çürüklerine neden olabilir’

Diş çürümesi hamilelik döneminde artıyor

Çocuk sahibi olmayı düşünen annelerin özellikle sürecin başında diş sağlığı için kontrole gitmeleri gerektiği ve hamileliğin ilk 3 ayında diş sağlığına önem göstermeleri gerektiğini vurgulayan Parlak, hamilelik döneminde bulantının çok fazla olmasının ağız ve diş sağlığına önem verilmediği durumlarda artış gösterebileceğinin altını çizdi. Aynı zamanda yaşanan hormonal değişiklikler nedeni ağız ve diş sağlığına dikkat edilmezse diş eti iltihabının baş gösterebileceğini belirten Doktor Parlak anne adaylarının bu süreçte ağız sağlığına bilhassa önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Konu hakkında, ‘Hamilelik sırasında ağız sağlığında hormonlara bağlı olarak değişiklikler olacağı bir gerçektir. Bu dönemde dişlerin daha çabuk çürümelerinin nedenleri arasında ise; Bebek beslenen dönemde tatlıya, abur cubura aşırı istek belirir ve bunlar yendikten sonra diş fırçalama ihmal edilir. İlk aylarda görülen kusmalardan sonra anne ağız bakımına yeterince özen göstermeyebilir. Gebelik hormonlarının etkisi ile dişetleri daha çabuk kanamaya başlayan anne adayı, dişlerini fırçalamaktan korkar. Bu nedenlerden ötürü diş sağlığına daha fazla özen göstermek gerekir.’ dedi.

Diş sağlığı için dengeli beslenme şart

Diş sağlığında dengeli beslenmenin öneminden bahseden Dr. Rukiye Parlak “Her gün en az iki kez, mümkünse her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Her gün tüm dişlerde diş ipi ile arayüz temizlik işlemi yapılmalıdır. Sabah diş fırçalamak rahatsızlık veriyorsa ağız su veya gargaralarla çalkalanmalıdır. Dengeli beslenme ile doktor kontrolünde C ve B12 vitamin destekleri de ağız sağlığının korunması sağlanmalıdır. Diş hekimine daha sıklıkla gidilmesi de etkin plak kontrolünü sağlayarak gingivitis oluşmasını önler. Plak kontrolünün sağlanması aynı zamanda dişeti irritasyonunu ve hamilelik tümörlerinin oluşma riskini de en aza indirir.” Dedi.

Bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat

Alınacak ilaçların doktor kontrolünde olması gerektiğini belirten Dr. Parlak, ‘Hamilelik döneminde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmek zorundadır. Diş sağlığı için protein, A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler), C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt, yumurta, balık) ve kalsiyum (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) bakımından zengin gıdaların tüketilmesi gerekir. Bunun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılan ilaçlar bebeğin diş sağlığıyla beraber genel vücut gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bebeğin diş sağlığı konusunda bilgili olmak, çocuğunuzun ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmasında önemli bir adımdır.’ Diye konuştu.