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Hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kaçıncı haftada belli olur?

Çocuk sahibi olma heyecanı yaşayan vatandaşlar hamilelikte bebeğin cinsiyetinin ne zaman, kaçıncı haftada belli olacağını araştırmaya başladılar. İşte hamilelikte bebeğin cinsiyet takvimi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 13:21
Hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kaçıncı haftada belli olur?
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Çocuk sahibi olmaya hazırlanan ebeveynler anne ve baba bebeklerinin cinsiyetini bir an önce öğrenmek istiyor olabilirler. Bebeğin cinsiyetleri hamileliğin ilk haftalarında belli olmamaktadır. Bazı bebekler de cinsiyetlerini daha geç gösterebiliyorlar. Erkek bebeğin cinsiyeti kız bebeklere göre çok daha kolay belli olmaktadır.

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Bebeğin cinsiyeti hamileliğin 8. haftasında bebeğin beyin dokusundaki hipofiz bezi gelişmeye başladığından, cinsiyeti belirleyecek hormonlar için hazırlıklar başlar. Vajina veya penis, 12. hafta itibariyle oluşmaya başlasa da, bebeğiniz henüz çok küçük olduğundan cinsel organlar ultrason muayenelerinde görüntülenemeyebilir.

Bazı durumlarda 12. Haftada yapılan vajinal ultrason ile bebeğin cinsiyeti öğrenilebilse de, doktorlar doğru tespit için hamileliğin 16 ve 20. haftaları arasında yapılacak muayeneyi beklemeyi tercih edebilir.

Bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır?

Hamile bireyler bebeğin kontrolü için doktora gidebilirler. Anne adayları da genellikle her ay doktora giderler. Bebeğin cinsiyetinin anlaşılabilmesi için de doktora gidilmesi gerekmektedir. Doktor da ultrason ile bakarak bebeğin cinsiyetini öğrenebilir. Bebekler 12 haftalıkken cinsiyetini gösterebilirken, yanılma payı bulunabilir. 20 haftalık bir bebeğin cinsiyeti ise kesin olarak belli olacaktır.



Son Güncelleme: 07.12.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
HamilelikBebek Cinsiyeti
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