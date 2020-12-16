Hamilelik Döneminin 18. Haftasında neler olur? Anne hamilelik döneminde nelere dikkat etmelidir?

Gebelik Döneminin 18. Haftasında Bebek Ne Durumdadır?

Hamileliğin 18. haftasında, bebeğin kemikleri hala oldukça yumuşak ama gittikçe sertleşir bir durumdadır. Bu dönem aynı zamanda bebeğin hareketlerinin fark edilecek seviyede olduğu haftadır. Bebek, kendini hareket etmeye hazırlar. Bu haftada bebeğin anne rahminin içinde hareket ettiğini, yumruk attığını hissedebileceğiniz durumda olursunuz. Bebeğin bunları yapabilmek için 14 santim, 125 gram boyutunda olması yeterli büyüklüktür. Bu haftada annenin vücudunda sırt ağrıları oluşmaya başlar. Bunun sebebi ise küçük olan rahim bedeninin ağırlık merkezini kaydırıp yer değiştirerek alt sırtı ileriye itmesidir. Doğal olarak eklem yerlerinin gevşemesiyle kaslarda ağrılar oluşmaya başlar. Bu dönem genellikle bebeğin hareketleri ve annenin bu hareketleri hissetmesiyle alakalıdır. Bebeğin hareketlerinin hissedildiği bu 18.haftada şayet anne, bebeğin hareketlerini hissedemiyorsa endişelenmemelidir. Çünkü bu hareket için 1-2 hafta daha verilebilir. Bu dönemler içinde bebek hareketlerini hissedeceksinizdir. Bebekler bu haftada el ve ayaklarını açıp kapatabilirler. Kemikler hala oluşma aşamasında ama giderek sertleştikleri için bu hareketler hissedilir. İlk mekonyum denilen dışkısı oluşur. Gözler üzerinde kaşlar ortaya çıkmaya başlar. Kız bebeklerde, pelvis içinde gelişen yumurtalıklarında ilkel yumurta hücreleri belirir. Erkek bebekte ise bu dönemde prostat gelişimi başlar ve bu dönemin sonunda tamamlanır. Her bebeğin kendisine ait olan hareketleri vardır. Bu haftada bebeğin anne kanında uyuma süresi 20 dakika ile 2 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Bebeğin uyuduğu bu saatlerde hareketlerin yoğunluğunda azalma görülür. Yani bebeğin bir saat boyunca hareket etmemesi anneyi endişelendirmemelidir, normaldir. Ancak anne endişelenmeye devam ederse doktoruyla görüşmelidir.

18. Haftada Annede Ne Gibi Değişiklikler Olmaktadır?

18.haftada bebekte görülen bu değişim ve gelişmelerle birlikte annede de bazı durumlar söz konusudur. Bunlara göz atacak olursak;

Gebeliğin bu dönemi annenin, dışarıdan hamile olduğunun artık belli olduğu dönemdir. Ayrıca tansiyonun sık sık düştüğü görülmektedir. Hamilelik sebebiyle tansiyondan dolayı baş dönmesi, bayılma gibi durumlarla sık sık karşılaşılır. Bu haftadan itibaren artık acı besinler tüketilmemelidir. Zaten tansiyonun etkilendiği ve bayılma, kusma gibi durumların yaşandığı bir dönem olduğu için yenilen besinlerin acı veya fazla baharatlı olması midenizi yakabilir. Mide yanması, hamilelik dönemi boyunca en çok şikayet edilen problemlerden biridir. Bu haftada hamilelikten dolayı sırt ağrıları yaşanmaya başlanabilir. Eklem yerleri gevşediği için de kaslarda ağrılar oluşabilir. Annenin, mide gazını dışarıya atıp rahatlaması gerekmektedir. Bu gazı dışarı atamazsa annede gerginlik oluşabilir ve bu gerginlik, hava baloncuklarını yutmasına sebep olabilir. Bacaklarda belirgin olarak görülmeye başlayan şşişkin damarlar eğer ki ağrır ve kaşınırsa destek çorapları takılmalıdır. Destek çoraplarının giyilmesinin amacı bacaklara baskı yapıp bacaklardaki kanı yukarıya itmesidir. Bacaklarda gerginlik ve kaslarda kasılmalar görülür. Bunu en aza indirgemek için hareketleri sınırlandırmamalı, mümkün olduğu kadar bedeni yormadan hareket etmeli, uyumadan önce bacak esnetme hareketleri gibi egzersizler yapılmalıdır. Bu dönemde ayakların şişmesinin nedeni de beden dokularının sıvı biriktirmeye devam etmesidir. Hareket ederek anne, ayaklarda biriken suları azaltabilir. Hamilelikten oluşan hormonlar, mukozanın şişmesine sebep olur. Bu durumda kanayan ve tahriş olmuş diş etleri meydana gelir. 18.haftada cilt rahatsızlıkları oluşması da görülen şikayetlerdendir. Peki bunlarla birlikte anne, sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek için bu haftada neler yapabilir?

18.Haftada Annein Dikkat Etmesi Gereken Şeyler Nelerdir?

Bu dönem bebeğinizin kas ve beyin gelişiminin hızlandığı dönem olduğu için beslenmenize daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Omega-3 takviyesi yapılmasında fayda vardır. Özellikle balık ve ceviz tüketmek bebeğinizin zihinsel fonksiyonlarının daha sağlıklı gelişmesi için oldukça önemli olacaktır. Yemekler yavaş yavaş yenmeli, iyi çiğnenmeli, ara öğünler ve sağlıklı atıştırmalıklar yapılmalıdır. Ayakların ağrıları olacağından uzanırken altına bir yastık alarak yatmanız iyi olacaktır. Bunun dışında yarım saat kadar ayaklarınızı dik tutmanız faydalı olacaktır. Tansiyonunuz düştüğü taktirde tuzlu ayran içmek tansiyonunuzu düzene sokacaktır. Mide yanması, ekşimesi gibi problemleri en aza indirmek için öğünlerinizi az az ama sık sık yapabilirsiniz. Her şeyin yanında doktorunuza başvurmadan herhangi bir hamlede bulunmamalısınız. Kendinizde gördüğünüz değişiklikleri doktorunuza anlatarak neler yapmanız gerektiğini; sizi ve bebeğinizi en yakından inceleyen insana sormanız ve ondan tavsiye almanız en doğrusu olacaktır. Ayrıca eğer başka çocuğunuz varsa onu, yeni bir kardeşi olacağı konusunda bilgilendirmek için bu dönemleri tercih edebilirsiniz.