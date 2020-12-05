Hamilelik Döneminde 39, Haftada Yaşanan Belirtiler Nelerdir?

Her bebeğin anne kanındaki gelişim süresi farklıdır ve hamilelik dönemine göre de farklılık göstermektedir. Hamileliğinizin 39. Haftasında bebeğinizin ortalama 3 veya 3,5 kilo ve yaklaşık 50 cm bir boya sahip olması gerektiği bilinmektedir fakat bu süreç hamile olan bireyler arasında farklılık gösterdiği belirtilmekte.

39. hafta hamilelik dönemi; Annede Görülen Değişimler

Olağan ve düzgün bir hamilelik süreci geçirdiyseniz 39. Haftada büyük değişiklikler beklemeyiniz.

Bebeğinizin kime benzeyeceğini sürekli düşüneceksinizdir fakat genetik olarak bebeğiniz anne veya babaya benzemeye de bilir veya çok benzeyen bir bebeğiniz de olabilir.

Bu hafta da ruh haliniz gün içerisinde sürekli farklılık gösterebilir.

Doğum haftası 38-40 aralığında olduğu bilinmekte. Bu Aralık içerisinde olan anne adayları doğuma hazır duruma gelmektedir.

Bu süreçte aşırı duygusal olunabilir ve doğum sonrasında da bir süre daha bu şekilde devam eder.

Hamileliğinizin 39. Haftasında iseniz sağlıklı bir hamilelik süreci geçirdiğiniz anlamını da taşımaktadır.

39. hafta hamilelik dönemi; Bebeğin Gelişimi

Hamilelik sürecinde kalp ritmini kontrol ettirdiğiniz bebeğinizin kalbi hızlı atması veya durması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilmekte bu sebepten kaynaklı bebeğinizi sürekli kontrol ettirmelisiniz.

39. Haftada bebek neredeyse tüm gelişimini tamamlamıştır.

Bebek büyüdüğünden kaynaklı karınızda baskı ve ağrılar hissetmeniz beklenen ve normal bir durum olarak belirtilmekte.

Bu hafta da bebek doğuma hazır bir dönemdedir.

Sağlıklı bir bebek 39. Haftada 3 kilo veya daha fazlası olduğu bilinmektedir.

Anne ile bebek arasındaki göbek bağı yoluyla bebeğe geçen antikor sayısı bu dönemde artar.

Büyüyen bebeğin anne kanındaki hareketleri daha fazla olmaya başlar ve anneye kramp ağrıları verebilir.

39. hafta hamilelik döneminde Sizleri Neler Bekliyor?