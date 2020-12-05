İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Hamilelik Döneminde 39, Haftada Yaşanan Belirtiler Nelerdir?

Birçok anne adayının merak ettiği ve artık doğuma neredeyse çok az kaldığı 39. hafta döneminde neler yaşandığı merak edilmekte. Hamilelik sürecine göre belirtiler farklılık göstermektedir. Peki 39. haftada olan anne adaylarının bilmesi gerekenler nelerdir?

05 Aralık 2020 Cumartesi 03:29
Hamilelik Döneminde 39, Haftada Yaşanan Belirtiler Nelerdir?
Takip Et:

Her bebeğin anne kanındaki gelişim süresi farklıdır ve hamilelik dönemine göre de farklılık göstermektedir. Hamileliğinizin 39. Haftasında bebeğinizin ortalama 3 veya 3,5 kilo ve yaklaşık 50 cm bir boya sahip olması gerektiği bilinmektedir fakat bu süreç hamile olan bireyler arasında farklılık gösterdiği belirtilmekte.

39. hafta hamilelik dönemi; Annede Görülen Değişimler

  • Olağan ve düzgün bir hamilelik süreci geçirdiyseniz 39. Haftada büyük değişiklikler beklemeyiniz.
  • Bebeğinizin kime benzeyeceğini sürekli düşüneceksinizdir fakat genetik olarak bebeğiniz anne veya babaya benzemeye de bilir veya çok benzeyen bir bebeğiniz de olabilir.
  • Bu hafta da ruh haliniz gün içerisinde sürekli farklılık gösterebilir.
  • Doğum haftası 38-40 aralığında olduğu bilinmekte. Bu Aralık içerisinde olan anne adayları doğuma hazır duruma gelmektedir.
  • Bu süreçte aşırı duygusal olunabilir ve doğum sonrasında da bir süre daha bu şekilde devam eder.
  • Hamileliğinizin 39. Haftasında iseniz sağlıklı bir hamilelik süreci geçirdiğiniz anlamını da taşımaktadır.

 

39. hafta hamilelik dönemi; Bebeğin Gelişimi

  • Hamilelik sürecinde kalp ritmini kontrol ettirdiğiniz bebeğinizin kalbi hızlı atması veya durması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilmekte bu sebepten kaynaklı bebeğinizi sürekli kontrol ettirmelisiniz.
  • 39. Haftada bebek neredeyse tüm gelişimini tamamlamıştır.
  • Bebek büyüdüğünden kaynaklı karınızda baskı ve ağrılar hissetmeniz beklenen ve normal bir durum olarak belirtilmekte.
  • Bu hafta da bebek doğuma hazır bir dönemdedir.
  • Sağlıklı bir bebek 39. Haftada 3 kilo veya daha fazlası olduğu bilinmektedir.
  • Anne ile bebek arasındaki göbek bağı yoluyla bebeğe geçen antikor sayısı bu dönemde artar.
  • Büyüyen bebeğin anne kanındaki hareketleri daha fazla olmaya başlar ve anneye kramp ağrıları verebilir.

39. hafta hamilelik döneminde Sizleri Neler Bekliyor?

  • 39. Hafta normal bir hamilelik sürecinde doğumdan bir önceki haftadır. Bu nedenle her an doğum yapmaya hazırlıklı olun.
  • Oldukça yoğun ve sık bir şekilde kasılmalarınız olacaktır.
  • Zarın yırtılmasıyla birlikte amniyotik sıvınız gelebilir. Bu belirti doğumun çok yaklaştığnın habercisidir.
  • Oldukça yoğun bir duygusallıkla karşı karşıya kalabilirsiniz.
  • Bebeğiniz normalde baş aşağı duruyor olmalı. Doktorunuz eğer pozisyon ters ise doğumunuzun sezaryen olacağı, ama her şey normal gidiyorsa doğumunuzun normal olacağı konusunda sizi bilgilendirecek. Her iki doğumun da sebeplerini belirterek sizi 40. Haftanıza hazırlayacaktır. 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 03:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HamilelikGebelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Koronavirüs aşı geliştiricileri Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşı oldu mu, neden aşı olmadı?
Koronavirüs aşı geliştiricileri Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşı oldu mu, neden aşı olmadı?
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!

Popüler Haberler

BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ev kiraları ertelenecek mi?
Kirpik ve kaş bakımı nasıl yapılır? Daha sağlıklı ve daha gür kirpikler için ipuçları!
2019 Yılı Engelli Memur Ataması Yapılacak mı? 2019 Yılı EKPSS Atama Takvimi Ne Zaman Belli Olacak? 2019 EKPSS Tercih ve Atama Takvimi
Bayеrn Münih Fеnеrbahçе maçı nе zaman, saat kaçta? Audi Cup hangi kanalda yayınlanacak?
Devlet desteği ile fabrika sahibi nasıl olunur?
İbo Show konuğu Arif Susam kaç yaşında, nereli?
2020 kesin onaylı kredi veren bankalar ve kredi şartları
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
İbo Show konuğu Ümit Besen kaç yaşında, nereli?
Bir Annenin Günahı dizisi Çetin kimdir? Emre Kınay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.