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Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:43
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
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Kadınların vücudunda gelişen bazı semptomlar gebeliğin habercisi olabilmektedir. Erken dönemde kendini gösteren bulguları takip ederek, hamileliğinizi kendi kendinize test edebilirsiniz. Bunun yanında belirtiler her kadında farklılık gösterebilmektedir. Hamileliğinizden emin olmak için kesinlikle uzman doktor kontrolünde gerekli testleri yaptırmalısınız.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Herkesin bildiği gibi gebeliğin ilk habercisi mide bulantısıdır. Hamileliğin ilk haftalarından itibaren mide bulantısı yaşanmakta ve aniden gelen kusma isteğiniz varsa hamile olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu dönemde kokulara, yiyeceklere karşı büyük hassasiyet oluşmaktadır.

Adet gecikmesi

Adet gecikmesi ya da adet dönemi dışında yaşanan kanamalar hamileliğin ilk haftalığında görülmektedir. Adet periyodunun düzenli olarak takip edilmeli ve gecikme süresi tespit edilmelidir. Adet kanamalarının dışında gerçekleşen lekelenmeler de hamileliğin belirtilerinden biridir. Kesin sonuç almak için gebelik testi yapılmalıdır.


Meme hassasiyeti

Gebeliğin ilk dönemlerinde kadınlarda göğüs ağrısı ve meme de hassasiyet başlamaktadır. Özellikle de vücutta fazla östrojen salgılamasıyla göğüsün yapısında değişiklik, şişlik ve hassasiyet oluşmaktadır. Gebeliğin ilk haftalarında meme hassasiyeti başlarken, ilerleyen süreçte göğüslerde büyüme gözlenmektedir.

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Hamilelik başlangıcında baş dönmesi ve baş ağrısı sıkça görülen belirtilerden biridir. Özellikle migren hastası olan kişiler, hamilelik döneminde yoğun baş ağrısı yaşamaktadır. Hamileliğin ilk 3 ayında da baş ağrıları ve baş dönmeleri görülebilir. Bu belirtilerin nedeni matabolik sorunlardır.

Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?

Hamilelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için anne adayının kendine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte anne adayının ilaç kullanımlarını azaltmalı, sigara ve alkol tüketmemelidir. Hamilelik belirtilerinden biri olan mide buluntularını en aza indirmek için gün içerisinde bolca sıvı tüketilmeli ve yemekler ara öğünler şeklinde yenmelidir. Bu dönemde koku hassasiyetinin mide bulantısına yol açması nedeniyle ağız bakımına çokça dikkat edilmeli ve dişler sık sık fırçalanmalıdır.



Son Güncelleme: 07.09.2020 10:43
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Anahtar Kelimeler:
Hamilelik BelirtileriErken Gebelik
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