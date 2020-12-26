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Hamilelik belirtileri neler? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar_

Hamilelik belirtileri neler? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar_ konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:01
Hamilelik belirtileri neler? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar_
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Kadınların vücudunda gelişen bazı semptomlar gebeliğin habercisi olabilmektedir. Erken dönemde kendini gösteren bulguları takip ederek, hamileliğinizi kendi kendinize test edebilirsiniz. Bunun yanında belirtiler her kadında farklılık gösterebilmektedir. Hamileliğinizden emin olmak için kesinlikle uzman doktor kontrolünde gerekli testleri yaptırmalısınız.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Herkesin bildiği gibi gebeliğin ilk habercisi mide bulantısıdır. Hamileliğin ilk haftalarından itibaren mide bulantısı yaşanmakta ve aniden gelen kusma isteğiniz varsa hamile olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu dönemde kokulara, yiyeceklere karşı büyük hassasiyet oluşmaktadır.

Adet gecikmesi

Adet gecikmesi ya da adet dönemi dışında yaşanan kanamalar hamileliğin ilk haftalığında görülmektedir. Adet periyodunun düzenli olarak takip edilmeli ve gecikme süresi tespit edilmelidir. Adet kanamalarının dışında gerçekleşen lekelenmeler de hamileliğin belirtilerinden biridir. Kesin sonuç almak için gebelik testi yapılmalıdır.

Meme hassasiyeti

Gebeliğin ilk dönemlerinde kadınlarda göğüs ağrısı ve meme de hassasiyet başlamaktadır. Özellikle de vücutta fazla östrojen salgılamasıyla göğüsün yapısında değişiklik, şişlik ve hassasiyet oluşmaktadır. Gebeliğin ilk haftalarında meme hassasiyeti başlarken, ilerleyen süreçte göğüslerde büyüme gözlenmektedir.

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Hamilelik başlangıcında baş dönmesi ve baş ağrısı sıkça görülen belirtilerden biridir. Özellikle migren hastası olan kişiler, hamilelik döneminde yoğun baş ağrısı yaşamaktadır. Hamileliğin ilk 3 ayında da baş ağrıları ve baş dönmeleri görülebilir. Bu belirtilerin nedeni matabolik sorunlardır.

Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?

Hamilelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için anne adayının kendine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte anne adayının ilaç kullanımlarını azaltmalı, sigara ve alkol tüketmemelidir. Hamilelik belirtilerinden biri olan mide buluntularını en aza indirmek için gün içerisinde bolca sıvı tüketilmeli ve yemekler ara öğünler şeklinde yenmelidir. Bu dönemde koku hassasiyetinin mide bulantısına yol açması nedeniyle ağız bakımına çokça dikkat edilmeli ve dişler sık sık fırçalanmalıdır.



Son Güncelleme: 26.12.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
Hamilelik BelirtileriErken Gebelik
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