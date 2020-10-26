İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 26 Ekim 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 08:07
Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer?
Takip Et:

Kadınların vücudunda gelişen bazı semptomlar gebeliğin habercisi olabilmektedir. Erken dönemde kendini gösteren bulguları takip ederek, hamileliğinizi kendi kendinize test edebilirsiniz. Bunun yanında belirtiler her kadında farklılık gösterebilmektedir. Hamileliğinizden emin olmak için kesinlikle uzman doktor kontrolünde gerekli testleri yaptırmalısınız.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Herkesin bildiği gibi gebeliğin ilk habercisi mide bulantısıdır. Hamileliğin ilk haftalarından itibaren mide bulantısı yaşanmakta ve aniden gelen kusma isteğiniz varsa hamile olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu dönemde kokulara, yiyeceklere karşı büyük hassasiyet oluşmaktadır.

Adet gecikmesi

Adet gecikmesi ya da adet dönemi dışında yaşanan kanamalar hamileliğin ilk haftalığında görülmektedir. Adet periyodunun düzenli olarak takip edilmeli ve gecikme süresi tespit edilmelidir. Adet kanamalarının dışında gerçekleşen lekelenmeler de hamileliğin belirtilerinden biridir. Kesin sonuç almak için gebelik testi yapılmalıdır.


Meme hassasiyeti

Gebeliğin ilk dönemlerinde kadınlarda göğüs ağrısı ve meme de hassasiyet başlamaktadır. Özellikle de vücutta fazla östrojen salgılamasıyla göğüsün yapısında değişiklik, şişlik ve hassasiyet oluşmaktadır. Gebeliğin ilk haftalarında meme hassasiyeti başlarken, ilerleyen süreçte göğüslerde büyüme gözlenmektedir.

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Hamilelik başlangıcında baş dönmesi ve baş ağrısı sıkça görülen belirtilerden biridir. Özellikle migren hastası olan kişiler, hamilelik döneminde yoğun baş ağrısı yaşamaktadır. Hamileliğin ilk 3 ayında da baş ağrıları ve baş dönmeleri görülebilir. Bu belirtilerin nedeni matabolik sorunlardır.

Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?

Hamilelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için anne adayının kendine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte anne adayının ilaç kullanımlarını azaltmalı, sigara ve alkol tüketmemelidir. Hamilelik belirtilerinden biri olan mide buluntularını en aza indirmek için gün içerisinde bolca sıvı tüketilmeli ve yemekler ara öğünler şeklinde yenmelidir. Bu dönemde koku hassasiyetinin mide bulantısına yol açması nedeniyle ağız bakımına çokça dikkat edilmeli ve dişler sık sık fırçalanmalıdır.



Son Güncelleme: 26.10.2020 08:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hamilelik BelirtileriErken Gebelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!

Popüler Haberler

Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer?
Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Kenan Çoban yok mu, neden veda etti?
Şok Aktüel'de satılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı? Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık Şok Aktüel'de satışı başladı
İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2020 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?
Arıza dizisi Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu
TRT 1 Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2020
Bebeğin göz rengi neye göre belirlenir? Bebekler kaç aylıkken göz rengi belli olur?
Günlük burç yorumları 27 Ekim 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Russian Doll 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Russian Doll yeni sezon tarihi ve oyuncuları
Günlük burç yorumları 14 Aralık 2019 Cumartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılacaksınız?
Adil Karaismailoğlu kimdir?, Aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı olarak atanan Adil Karaismailoğlu hakkında bilgiler
Khabib Poirier maçı saat saati ve canlı yayın kanalı
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? Uygulama ne işe yarıyor? Vaka ve güncel haritadaki hastalar için uyarı sistemi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Ekim 2020 Pazartesi
2020 memur olma yaş sınırları
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesaplama
Halkbank'tan emeklilere uygun faizli uzun vadeli kredi imkanı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Ekim 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Yeni vergi ve borç yapılandırması kapsamı ne, hangi borçları kapsıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.