Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Covid-19 aşısı bebeği etkiler mi?

Koronavirüs salgınında son dönemde pozitif vakalarda ve yoğun bakımlarda artan hamileler sonrasında uzmanlar uyarılar yapmaya başladı. Aşının önemi vurgulayan uzmanlar hamilelerinde aşı olmasını gerektiği belirterek son günlerde anne adaylarının vefat sayısının endişe verici düzeyde arttığı açıklandı.

‘Hamilelerde aşı olmalı’

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, yaklaşık yirmi gündür yoğun bakımlarda hamile kişilerin sayısında artış olduğunu ve bu nedenle hamilelerin aşı olmasının 2 kat daha da önem arz ettiğini ifade etti.

Cinel, ‘Çok üzücü tablolarla karşılıyoruz. Bebeği kurtarıp anneyi kurtaramadığımız zamanlar oldu. Hatta her ikisini de kaybettiğimiz günler oldu. Bu durum çok acı verici. Bu nedenle herkes aşı olmalı.’ İfadelerini kullandı.

Aşı bebeği etkiler mi?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Deneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, hamilelerin aşı olmasını vurgulayarak bu durumun oldukça hassas olduğunu söyledi. Ölüm oranlarının hamilelerde arttığını belirten Karateke, bunun nedenini aşı olmayan kişiler olduğunu söyledi. Karateke, aynı zamanda koronavirüs aşılarının anne kanındaki bebeğe herhangi bir olumsuz şekilde etkilemediğini belirtirken durumu çok hassas olan hamilelerin ikinci dozlarını üç sonra yaptırmasını ifade etti.