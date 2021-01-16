Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Emziren annelere aşı uygulanabilir mi?

Çin'den ithal edilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlarken aşılama işlemlerinin başlaması ile birlikte vatandaşlar kafalarında bir çok soru oluşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de 'Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?' sorusuydu. Konuyla ilgili açıklama ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık kanalından yapılan açıklamada Kovid-19 aşısının, gebeliğin ilk 3 ayında uygulanmasının tercih edilmediği konusunda bilgi verilirken özellikle yeni gebelik yaşayan annelerin merak ettiği 'Hamileler koronavirüs aşısı olacak mı?'sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Bakanlık tarafında yapılan açıklamada ayrıca, grip ve zatürre aşılarının uygulanmasında en az iki hafta sonra Kovid-19 aşısı yapılabileceği aşı uygulaması yapılsa bile maske kullanımının devam edeceği aktarıldı.

KOVİD AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu üyelerinin belirlediği öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba Kovid-19 aşısı uygulanmayacak. Hamilelik durumunda ise ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilirken Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilecek.