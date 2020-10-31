Hamile Bir Kadın Gebelik Diyabeti Esnasında Ne Yapmalıdır? Belirtileri Nelerdir?

Gebelik Diyabeti Nedir?

Gebelik diyabeti, hamilelik sırasında ortaya çıkan diyabet türlerinden biridir. Hamile iken bebeği etkiler. Hamileyken tetikte olmak oldukça önem taşır. Jinekolog size muayene olmanızı tavsiye edene kadar cevabı bulamayacaksınız. Hamile iken uyanık kalmak bebek açısından oldukça önemlidir. Hamilelik bozuklukları hakkında daha fazla bilgi edinelim. Diyabet, çağımızın en büyük sorunlarından biridir. Birçok kadın için ciddi sorunlara neden oldu. Gerçek şu ki bu konuda dikkat etmeniz gereken önemli detaylar var. Çünkü tüm hayatınızı etkileyen bir problem. Bu, çoğu kadının şikayet ettiği sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle, bugün bu konuyu keşfetmek istedik. İşte diyabet hakkında her şey:

Gebelik Diyabeti Neden Hamilelik Sırasında Ortaya Çıkar?

Bir kadın hamile kaldığında, sık sık hormonal değişiklikler yaşayacaktır. Bu nedenle progesteron ve östrojen artışı olasılığı artar. Bazen hormonlar pankreasta yeterince insülin üretemez ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açabilir. Hamileliğin sonraki aşamalarında, vücuttaki hormonlar yeterli insülin üretemeyebilir, bu da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olarak gebelik diyabetine yol açar.

Gebelik Diyabeti Olduğunuzu Nasıl Teşhis Edeceksiniz?

Gebelik Diyabetinin Belirtileri

Genellikle hamile kadınlar, gebelik diyabetinin herhangi bir semptomunu fark etmezler. Ayrıca mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, yüksek tansiyon veya düşük tansiyon gibi başka sorunlardan da mustariptirler. Bu yüzden bu kadar endişeli değiller. Jinekologları glikoz tarama testi yapmalarını tavsiye eder.

Gestasyonel diyabetin semptomları, tip 1 ve tip 2 diyabet ile aynıdır. Bu semptomların hiçbirini fark etmeyebilirsiniz. Test önerildiğinde ikinci trimesterde idrara çıkma sıklığı arttı. Açlık ve normal gebelikte de görülebilir. Bu nedenle gestasyonel diyabet semptomlarının fark edilmemesi çok olası bir durumdur.

Gestasyonel diyabet tedavisi

Gestasyonel diyabet için en güvenli tedavi diyetinizi kontrol etmektir. Anne olmak için, ikinci yarıyıl başlamadan önce tüm bunları bilecek kadar zeki olmak gerekir.

Diyetinizi baştan kontrol edebilirsiniz. Şeker hastalarının yenemeyeceği şeker, pirinç, patates, muz, paçavra, şeker veya yiyecekleri yemekten kaçının. Doktorunuz size kapsamlı rehberlik sağlayacaktır. Doktorunuz size tavsiyede bulunduğunda, bir glikoz tarama testi yapın. Şeker seviyenizi bilin, böylece diyetinizi buna göre kontrol edebilirsiniz. Hamilelik sırasında egzersiz ve meditasyon yapın ve tavsiye veya uzman rehberliği sağlayın. Yürüyüşe çıkmak. Bir doktorun rehberliğinde gerektiği gibi insülin enjekte edin.

Kadın sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizle iletişime geçmeniz yeterlidir. En güncel ve en doğru kadın sağlığı makalelerini sizler için yayınlıyoruz.