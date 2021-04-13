Haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul 100 binde 809 olarak rekor kırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalıkvaka haritasını az önce sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen illere göre haftalık vaka sayısı haritasındaki artış devam ediyor.

MEGAKENT REKOR KIRDI

Haftalık olarak güncellenen haritada illerin 100 bin nüfusuna karşılık gelen vaka sayıları gösteriliyor. Son açıklanan resmi vaka haritasıyla birlikte megakent İstanbul'da bu oran 804 olarak rekor kırdı.

3-9 Nisan 2021 tariheri arasındaki güncel vaka haritasına göre İstanbul'dan sonra ise 645 ile Samsun yer aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, mutasyonlu virüsün aynı yollar daha hızlı yayıldığını ve sebeple kısıtlamaların zorunlu hale geldiğini vurguladı.

İLLER GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİN KİŞİDE)