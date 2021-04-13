İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul 100 binde 809 olarak rekor kırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce sosyal medya hesabından illerinde 100 binde görülen vaka haritasının duyurdu. Güncellenen vaka haritasında İstanbul 809 olarak rekor kırdı.

13 Nisan 2021 Salı 19:33
Haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul 100 binde 809 olarak rekor kırdı
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalıkvaka haritasını az önce sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen illere göre haftalık vaka sayısı haritasındaki artış devam ediyor.

MEGAKENT REKOR KIRDI

Haftalık olarak güncellenen haritada illerin 100 bin nüfusuna karşılık gelen vaka sayıları gösteriliyor. Son açıklanan resmi vaka haritasıyla birlikte megakent İstanbul'da bu oran 804 olarak rekor kırdı.

3-9 Nisan 2021 tariheri arasındaki güncel vaka haritasına göre İstanbul'dan sonra ise 645 ile Samsun yer aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, mutasyonlu virüsün aynı yollar daha hızlı yayıldığını ve sebeple kısıtlamaların zorunlu hale geldiğini vurguladı.

İLLER GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİN KİŞİDE)



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaSağlık BakanıHaftalık Vaka Haritası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? 2021 Spor salonları çalışma saatleri
Spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? 2021 Spor salonları çalışma saatleri
Hangi ilde kaç kişiye, ne kadar aşı yapıldı? 13 Nisan günlük aşı ve doz sayıları haritası
Hangi ilde kaç kişiye, ne kadar aşı yapıldı? 13 Nisan günlük aşı ve doz sayıları haritası
Yerli aşı çalışmaları ne durumda, tamamlandı mı? Faz-3 çalışması ne zaman sonuçlanır?
Yerli aşı çalışmaları ne durumda, tamamlandı mı? Faz-3 çalışması ne zaman sonuçlanır?
Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?
Ofis çalışanları virüsten nasıl korunur? Koronavirüs için alınması gereken önlemler neler?
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisinde Nermin karakterine Nezaket Erden hayat veriyor
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine Uğur Uzunel hayat veriyor
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Erken emekli olabilmek için gerekli şartlar nelerdir? 2021 Kadınlar ve erkekler için erken emeklilik borçlanmaları
Ramazan Hilali göründü mü? Hilal hangi ülkelerde göründü? Ramazan ayı hilali göründü mü?
Yasak Elma dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Nilperi Şahinkaya kimdir?
Arıza dizisi Seda karakteri kimdir? Eda Şölenci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ramazana özel nefis yemek önerileri ; Bugün iftarda ne pişirsem?
Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada arı sokması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? arı sokması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Edho dizisinde Ceylan Çakırbeyli karakterine Sanem Çelik hayat veriyor
Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.