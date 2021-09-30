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Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı

Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna yol açtığı iddiası sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı. Peki hacamat tedavisi kalbe yararlı mı? İşte yanıtı...

30 Eylül 2021 Perşembe 18:40
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
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Koronavirüs aşılama süreci tüm dünyada ve Türkiye’de devam ediyor. Fakat bazı koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna yol açtığı iddiası insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Bir çok insan kalp ritim bozukluğu riskini azaltmak amacıyla hacamat tedavisi yapmaya başladı. Öyle ki koronavirüs aşılarının çıkmasıyla beraber hacamat tedavilerine olan talep arttı. Peki hacamat tedavisi kalbe yararlı mı?

Hacamat Tedavisi Kalbe Yararlı Mı?

Hacamat tedavisinin kalbe yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu sorusu vatandaşın gündeminde yer alan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Eski çağlardan kalma bir tedavi olan hacamat, başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere mide, bağırsak, cilt sorunlarında da önemli bir yarar sağlamaktadır. Fakat bu tedavi yöntemi dikkatli bir şekilde uygulandığı takdirde fayda sağlamaktadır.

Kronik hastalıklarda zararın kaldırılması veya azaltılmasında da hacamat tedavisinin önemi yadsınamayacak kadar fazla. Vücudun iç dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle yapılan bir tedavi olan hacamat, uzman doktorlarında tavsiye ettiği bir tedavi olarak öne çıkıyor.

 


Son Güncelleme: 30.09.2021 18:40
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Anahtar Kelimeler:
Kalp Ritim BozukluğuKoronavirüsHacamat Tedavisi
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