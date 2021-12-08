Hacamat nedir ? Hacamat yaptırmak nelere iyi gelir?

Çin ile Mısır'da 3500 sene kadar öncesinde kullanılmaya başlandığıyla ilgili kanıtlar olan hacemat ADINI 1873 senesinde dünyaya duyurmuş olan Eski Mısır'lı uzman George Maurice Ebers'ten alıyor.

Arkeologlar Çin'de M.Ö 1000 senelerine ait kupa tedavisi kalıntılarına rastlamıştır. Yazılı kaynak Ge Hong'un "Acil Durumlar İçin Reçeteler" isimli el kitabında hayvan boynuzlarından yapılan kupaların püstül drenajında kullanımına dair detaylar da anlatılmaktadır. Bundan dolayı cuppin boynuz tekniği anlamına gelen jiaofa olarak da isimlendiriliyor. Başka yazılı kaynaklardaysa Tuberküloz tedavisinde nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Özellikle wind-cold tipindeki baş ağrılarında, rüzgardan dolayı ortaya çıkan bi sendromunda, baş dönmesi ile abdominal gibi ağrılarda çok sık kullanılmaya başlanmıştır.

Hacamatın yapılış amacı nedir?

Geleneksel endikasyonların başında kanallardan soğuğu uzaklaştırması gerekiyor. Soğuğu uzaklaştırmak amacı ile kaynatılarak ısıtılan bambu kupalar kullanılıyor. Bambu kupaların kaynatımında suya bitkisel karışımlar da katılarak ıslak uygulama sırasında bitkisel karışımların tedavi edice özelliklerinden de yararlanılmıştır.

Islak kupa ve normal kupa özellikle eklem ağrısı ile akupunktur iğnelerin üstüne kapatılıp uygulanmıştır. Rüzgar, nem ve soğuktan dolayı meydana gelen hastalıkların tedavilerinde de her zaman kullanılmaktadır. Kupanın içerisinde bırakılan birazcık alko tutuşturulup yapıldığında dijufa, tutuşturulan alkolü pamuk ile iç kısmı ısıtılıp yapıldığında shanhuofa ismi veriliyor.

Hacamatın bilimde bir yeri var mı?

Eski Yunan'da, Hipokrat M.S 400 senelerinde iç hastalıklarla yapısal problemlerde kupa kullanarak tedavi uyguluyordu. Bu yöntemin pek çok formları da Asya ile Avrupa uygarlıkları tıpında yaygınlık göstermiştir.

Tıp tarihinde kan alma yöntemi ile tedavinin ilk kez nerede ve ne zaman başladığıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Dünyadaki en eski tedavi yöntemlei arasında yer alan hacamatın da ilk defa kimler tarafından kullanıldığı ve uygulama yöntemleri ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Fakatb eski Mezopotamya, Mısır ile diğer Ön Asya uygarlıklarında pek çok hastalık tedavilerinde vücuttan kan alma yöntemi kullanılmaktaydı.

Dinimizde hacamatın yeri nedir? Hacamat yaptırmak caiz midir?

Hacamat tedavisi binlerce senedir Çin tarafından kullanılmakta olan kupa terapisi yöntemi ile ortak prensilre sahip. Önceden bu yöntem için hayvanların boynuzları kırılarak kullanılırdı. Hacamatla uğraşan kişiler boynuzdan havayı çekip bir vakum oluştururdu. Bu yöntemin haricinde bambu, seramik ile cam kupalar da kulanıldı.

18. ile 19. y.y'da hacamat tedavisi ABD ile batıda fazlasıyla yaygın olarak kullanılmaktayda. Öyle ki gazetelerde hacamatla ilgili geniş talimatlar yayınlanmaktaydı. Fakat, Alman hekimler kısa süre önce altenatif ya da tamamlayıcı tıpa karşı olduklarını açıklamışlardır. Fakat, çok fazla hasta doktorlar dışındaki kişilere altenatif tıp uygulaması yatırdıklarını ya da hastaların bu tedavileri sürdürdüklerini gördüklerinde, bu işi öğrenmek istediler ve sonrasında altenatif veya tamamlayı tedaviler doktorlar tarafından yapılmaya başlandı.

Eski dönemlerden bugüne dek, hem koyucuyu hekimlikte hem de birçok hastaığın tedavisi aşamasında hacamat tedavisi kullanılmakta. Şuanda da hacamat, İslam ülkelerinde oldukça yaygın ve bu ülkelerde yer alan hacamat kliniklerinde tedavi yapılmaktadır. Aynı zamanda Çin, Almanya, İngiltere, Avustralya, Malezya ile Kanada gibi yerlerde hacamat tedavisi uygulanmakta ve bu tedavi ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam edilmekte.

Osmanlı zamanında da bazı berberlerin uyguladığı hacamat, günümüzde ülkemizde ehil olmayan kişilerce sağlıksız ortamlarda yapılıyor. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı'nca hacamat tedavisinin yapılmasına yasak getirilmiştir.

Bugün Türkiye'de hacamat, kaydedilmeden, geleneksel tıp adı altında halk arasında yapılırken aynı zamanda müslüman cemaatlerce de sünnet olduğundan dolayı birçok evde, sağlıksız olarak yapılıyor ve yaptırılıyor.



Hacamat tedavisi gören ünlüler ile devlet adamları var mı?

Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Altenatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı 2012 ile 2013 senelerinde "Geleneksel, Tanımlayıcı ve Altenatif Tıp Uygulamaları"yla alakalı bir taslak hazırlamış ve kupa terapisi, hacamat gibi tedavi yöntemlerinin Türk Tıbbı içinde yeri olması, doğru biçimde uygulanması ve kontrol alltında olması için hala çalışmalarına devam etmektedir. 2014 senesinde çıkarılan yönetmelik ile hacamat uygulamasının hacamat tedavisiyle alakalı eğitimler ile sertifika yetki belgesini alan hekimlerce uygun ortamlarda sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği, hekimler haricindeki kişiler tarafından bu tedavi yönteminin uygulanamayacağını belirtmiştir.

Öyle ki batı tıbbının hakim olmasına dek yaygın olarak kullanılmakta olan hacamat terapisi bugün de pek çok kişinin bütün İslam ülkelerinde hatta bizim ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. Altenatif tıp ile koruyucu tıpta halk içerisinde yaygın olduğundan dolayı, Türkiye'de pek çok kişi hacamat yaptırmayı tercih ediyior. Bu doğrultuda da hacamat uygulamasını duyan ve yaptıran kişilerin sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor.

Aynı zamanda Hac ile Umre ziyaretleri esnasında hacamat uygulamasını gören insanların çoğu ibadetlerini tamamlayıp ülkemize döndükleri zaman hacamat tedavisini yaptırmaya başlıyor.