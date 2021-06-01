H10N3 kuş gribi nedir, belirtileri neler? H10N3 kuş gribi tedavisi var mı?

Son dakika haberine göre Çin’de yeni bir grip türü ortaya çıktı. H10N3 kuş gribi tüm dünyada paniğe yol açarken tüm ülkelerin mücadele ettiği salgın hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada ülkenin doğusunda yaşayan 41 yaşındaki bir adamda kuş gribinin olduğunu söyledi.

İlk kez bir insanda çıkan bu tür kuş gribi ülkelerde kırmızı alarma sebep oldu. 28 Nisan tarihinde ateş ve diğer semptomların gözükmesi ile hastaneye kaldırılan hastaya Bir ay sonra kuş gribi tanısı konuldu. Nasıl bulaşıldığına dair bilgi vermeyen doktorlar kuş gribi hakkında diğer ülkeler için uyarı verdi.



