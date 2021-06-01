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H10N3 kuş gribi nedir, belirtileri neler? H10N3 kuş gribi tedavisi var mı?

Çin’de çıkan H10N3 adlı kuş gribi paniğe yol açarken tüm dünyada koronavirüs salgının buluşmasını sağlayan ülke yeni bir grip ile alarm verdi. İnsanlar H10N3 kuş gribi nedir, belirtileri neler? H10N3 kuş gribi tedavisi var mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Çin’de ortaya çıkan H10N3 kuş gribi hakkında merak edilenler haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 14:45
H10N3 kuş gribi nedir, belirtileri neler? H10N3 kuş gribi tedavisi var mı?
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Son dakika haberine göre Çin’de yeni bir grip türü ortaya çıktı. H10N3 kuş gribi tüm dünyada paniğe yol açarken tüm ülkelerin mücadele ettiği salgın hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada ülkenin doğusunda yaşayan 41 yaşındaki bir adamda kuş gribinin olduğunu söyledi.

İlk kez bir insanda çıkan bu tür kuş gribi ülkelerde kırmızı alarma sebep oldu. 28 Nisan tarihinde ateş ve diğer semptomların gözükmesi ile hastaneye kaldırılan hastaya Bir ay sonra kuş gribi tanısı konuldu. Nasıl bulaşıldığına dair bilgi vermeyen doktorlar kuş gribi hakkında diğer ülkeler için uyarı verdi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 14:45
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