Güzellik salonlarında bulunan birçok cihazın kullanımı yasaklandı!

nde çeşitli tıbbi cihazların kullanımı yönetmelik tarafından yasaklandı.nda kullanılan bazı tıbbi cihazların kapatılmasıyla beraber çoğu güzellik salonu kapanmanın eşiğinde. Türkiye içerisinde yaklaşık 100.000 güzellik salonu bulunduğu ve 400.000’in üzerinde kişinin çalıştığı açıklandı. Danıştay Onuncu Daire, dermatolog ve estetik cerrahlarının açmış olduğu davalar sonucu güzellik salonlarında kullanılmakta olan çeşitli cihazların kullanımı yasaklandı. Oda Başkanı Ayşe Aydın yasaklamaların ardından “Bir tek ağda yapabileceğiz. Bu durumda, binlerce işyeri kapanma tehlikesi içinde” diyerek güzellik salonunda çalışmakta olan meslektaşlarının sesi oldu.

Danıştay’ın açıklamaları doğrultusunda güzellik salonlarında şu andan itibaren foto epilasyon gibi çeşitli cihazların kullanımı yasaklanıyor. Danıştay Onuncu Daire’de alınan karar üzerine foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz niteliğinde olduğu ve cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiği öne sürüldü. Uzmanı olmayan kişiler tarafından kullanılmadığında bu cihazların çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği açıklandı.

