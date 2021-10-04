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Güzellik salonlarında bulunan birçok cihazın kullanımı yasaklandı!

Güzellik merkezleri kapanmayla karşı karşıya. Güzellik salonlarında yer alan birçok cihazın kullanımı yasaklandı. Yasaklar hakkında detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:50
Güzellik salonlarında bulunan birçok cihazın kullanımı yasaklandı!
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Güzellik merkezlerinde çeşitli tıbbi cihazların kullanımı yönetmelik tarafından yasaklandı. Güzellik salonlarında kullanılan bazı tıbbi cihazların kapatılmasıyla beraber çoğu güzellik salonu kapanmanın eşiğinde. Türkiye içerisinde yaklaşık 100.000 güzellik salonu bulunduğu ve 400.000’in üzerinde kişinin çalıştığı açıklandı. Danıştay Onuncu Daire, dermatolog ve estetik cerrahlarının açmış olduğu davalar sonucu güzellik salonlarında kullanılmakta olan çeşitli cihazların kullanımı yasaklandı. Oda Başkanı Ayşe Aydın yasaklamaların ardından “Bir tek ağda yapabileceğiz. Bu durumda, binlerce işyeri kapanma tehlikesi içinde” diyerek güzellik salonunda çalışmakta olan meslektaşlarının sesi oldu.

Danıştay’ın açıklamaları doğrultusunda güzellik salonlarında şu andan itibaren foto epilasyon gibi çeşitli cihazların kullanımı yasaklanıyor. Danıştay Onuncu Daire’de alınan karar üzerine foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz niteliğinde olduğu ve cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiği öne sürüldü. Uzmanı olmayan kişiler tarafından kullanılmadığında bu cihazların çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği açıklandı.


Son Güncelleme: 04.10.2021 12:50
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