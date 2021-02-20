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Güzel ve kusursuz bir cilt için tüketilmesi gereken 6 mucizevi besin!

Güzel ve kusursuz bir cilt için öncelikle yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. 6 mucizevi besin olarak karşımıza çıkan bu besinler cildi onarıyor ve gençleştiriyor. Düzenli tüketilmesi halinde ciltte büyük değişikliğe sebep olan besinler hangileri? İşte güzel ve kusursuz bir cilt için tüketilmesi gereken 6 besin

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:35
Güzel ve kusursuz bir cilt için tüketilmesi gereken 6 mucizevi besin!
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 Koronavirüs sebebiyle taktığımız maskeler ve gün içerisindeki yoğun tempo sonucu yüzümüzde oluşabilecek sivilce, akne kızarıklık gibi sorunların tedavisi için kozmetik ürünler kullanmadan önce yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekir. Yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin direk olarak cildimizi etkilemesi sonucu yüzümüzde istemediğimiz olumsuz sonuçlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu zor günlerde cildimizi yediğimiz besinlerle düzeltmek çok basit. 6 mucizevi besinler sayesinde kusursuz ve güzel bir sizleri bekliyor!

Kırmızı dolma biber

C Vitamini olarak karşımıza çıkan kırmızı dolma biber, ciltteki kan akışını düzenleyerek cilt sağlığına iyi gelmektedir. C vitaminin karşılanması durumunda yaşlanmaya karşı olan kırmızı dolma biber kırışıklıkların oluşmasını engellemektedir. Önemli C vitamini arasında yer alan kırmızı dolma biber cilt için faydalı olduğu çok bilinmese de düzenli tüketim sonucunda mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ceviz

Özellikle hamile kadınların kullanması gereken besin maddesi ceviz sadece cilt üzerindeki olumlu etkisi olmamakla beraber insan vücudunda iyileştirici etkisine sahiptir. Çinko; cilt sağlığını düzeltirken özellikle akne problemlerini ortadan kaldırarak cildin kusursuz görünmesine yardımcı olur. Akne oluşumu çoğu zaman çinkonun eksikliğinden kaynaklı oluşmaktadır. Cildin yağ üretimini akne hormonları kontrol etmektedir. Ceviz mucizesi bu sayede cilt ve saç gibi birçok problemlere iyi gelmektedir.

Ispanak

A vitamini arasında yer alan Ispanak, cildin onarılmasında yardımcı besin arasında yer alır. Deri pullanması veya akne sorunlarının oluşmasının ardından ıspanak tüketimi ciltte oluşan kötü görüntüyü mükemmel hale getirmektedir. İçerisinde bulunan antioksidan etkisi ile cildin nem oranını dengeleme yardımı sunan ıspanak, önemli sebzeler arasında yer almaktadır.

Kereviz

K vitamini Kereviz; kan akışını düzenleyerek insan vücudunda oluşan sorunlarla başa çıkmaktadır. Pürüzsüz bir cilt bırakan kereviz düzenli beslenme sonrasında oldukça güzel etkiler bırakmaktadır. Önemli sebzeler arasında yer alan kereviz doyurucu olmasıyla birlikte kilo bakımından da yardımcı olmaktadır.

Somon

Kuru cilde sahip olan kişilerin mutlaka tüketmesi gereken somon, ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların onarılmasına yardımcı olur. Omega-3 eksikliğinden kaynaklı ciltte oluşan tahriş ve noktalar cildin erken yıpranmasına sebep olur. Somon tüketimi ile yağ asitleri ile başa çıkan somon mükemmel sonuçlar elde etmektedir.

Yumurta

D vitamini arasında yer alan kalsiyum deposu yumurta; cillteki hücre gelişimi sağlar ve cildin nem oranını düzenlemektedir. D vitamini yumurtanın sarısında bulunmasından kaynaklı ciltte oldukça etkili olan besin, sadece cilt sağlığı için değil kilo problemi yaşayan kişiler için ideal besin ürünü arasında yer almaktadır. Günde 1 tane yumurta tüketilmesinin ardından ciltteki düzelmenin ve nem oranının değiştiğini göreceksiniz.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
CiltBesinKusursuzVitaminAkne
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