Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1.172 kişiye Korona virüs teşhisi koyulurken, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239.622, can kaybı ise 5.829’a yükseldi.

Ayrıca son 24 saatte toplam 1082 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 222.656’ya yükseldi.

Bakan Koca’dan açıklama

"Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." Dedi.