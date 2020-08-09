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Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!

8 Ağustos 2020 Günlük Covid-19 Tablosu açıklanırken vaka sayılarında ki artışlar devam etti. Artan vaka sayıları kontrol altında tutulmaya çalışılırken vefat sayısının aynı kalması sevindirici olarak nitelendirildi. Bakan Koca'nın açıklamaları ile durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

09 Ağustos 2020 Pazar 13:54
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
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Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. Yayınlanan tabloda vefat sayısı aynı seviyede devam ederken vaka sayısında ki artış korkutmaya başladı.  

Son 24 saatte 1.172 yeni vaka tespit edilirken, 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Iyileşen sayısı 1082 olarak açıklandı. Günlü koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.  

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1.172 kişiye Korona virüs teşhisi koyulurken, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239.622, can kaybı ise 5.829’a yükseldi.  


Ayrıca son 24 saatte toplam 1082 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 222.656’ya yükseldi.  

Bakan Koca’dan açıklama

 

Twitter hesabında günlük test sayısının 64 bin dolaylarına çıktığını belirten Bakan Koca açıklamalarında, 

"Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." Dedi. 

 
 



Son Güncelleme: 09.08.2020 13:54
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