Güney Afrika'da ortaya çıktı, Bakan Koca'dan çifte mutasyonlu virüs uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aktarılan bir bilgiye göre koronavirüsün virüsün İngiltere'de görülen mutasyon varyantı (B117) 70 ülkede bulaş gösterirken Güney Afrika'da görülen ve 501Y.v2 veya B1351 olarak adlandırılan yeni çifte mutasyon versiyonunun 31 ülkede görüldüğü bildirildi.

Yenihakkında deneyler yapan bilim insanları, virüs varyantının bir öncekilerden daha tehlikeli olduğunu kaydederlerken virüs hakkında bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika mutasyonu hakkında uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, yeni çifte mutasyonlu virüsün dünyadaki seyrinin düzenli olarak takip edildiğini belirterek İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu aktardı. Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğuna dair iddiaları üzerine tedbirleri bırakmamamız gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, virüsün Güney Afrika varyantının henüz Türkiye'de rastlanılmadığını da kaydederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.