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Güne kahvaltı ile başlamanın sağlık açısından önemi nedir?

Gün içerisinde daha enerjik olmak ve doğru beslenmek için güne kahvaltı ile başlamak çok önemlidir. Kahvaltı yapmanın sağlık açısında da birçok önemi bulunmaktadır. Kahvaltı yapmak hem zihinsel hem de bedensel olarak kişiye birçok katkı sağlamaktadır.

26 Şubat 2021 Cuma 01:00
Güne kahvaltı ile başlamanın sağlık açısından önemi nedir?
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Gün içerisinde birçok insan hem sağlıklı hem de sağlıksız bir şekilde beslenmektedir. Sağlıklı ve doğru bir şekilde beslenmek için insanların ilk önce kahvaltı yapmaları gerekmektedir. Güne sağlam ve daha enerjik başlamak isteyen insanların tercih ettiği kahvaltının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Güne kahvaltı yaparak başlayan insanlar, yeme içme alışkanlıklarını düzenler, gereksiz besin tüketimini engeller ve hem zihinsen hem de bedensel olarak gelişimine de katkıda bulunarak kaliteli bir gün geçirebilirler. İnsanlarda gece boyunca yavaşlayan metabolizma, uyandıktan sonra hızlanır ve bu hızlanmas sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için ise kahvaltı yapmak çok önemlidir. Eğer kahvaltı yapmazsak vücut besinsiz kaldığı için kahvaltı sonrasında yenilen yiyecekleri yağ olarak depolar bu yağlanma sonrasında vücut sağlıksız olarak kilo almaktadır. İnsanlar temel beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesi için de glikoza ihtiyaç duyar bu glikozu ise kahvaltı yaparak çok sağlıklı bir şekilde alabilirler.  

Kahvaltı yapmanın sağlık açısından önemi

Sağlık açısında çok önemli olan kahvaltı kilo kontrolü sağlamaktadır. Düzenli bir şekilde kahvaltı yapan insanlar daha az kilo alırlar. Düzenli bir şekilde kahvaltı yapan çocuklarında sınıf içindeki başarısı yüksek olur ve problem çözme yeteneği yükselir. Kahvaltı yapmak kan şekerini dengeler, sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olur ve sağlıklı ve daha enerjik bir güne başlamayı sağlar. Güne kahvaltı ile başlamak konsantrasyonu artırır, sinirlilik, gerginlik ve uyku hali gibi sorunları ortadan kaldırır. Kahvaltı yapmak daha kolay adapte olmayı sağlarken eğer kahvaltı yapılmazsa beyinin kullanması gereken enerji miktarı azalır. 

Hangi besinleri tüketirsek sağlıklı bir kahvaltı yapmış oluruz? 

Sağlıklı bir kahvaltı yapmak için patates kızartması ve börek gibi yağlı besinlerden, hazır meyve sularından, hazır reçellerden ve kahvaltılık çikolatalardan kaçınılmalıdır. Sağlıklı bir kahvaltı yapmak için:

-Protein bakımından zengin olan süt, yumurta, peynir

-Domates

-Salatalık

-Taze biber

-Taze sıkılmış meyve suyu

-Süt

-Zeytin

-Reçel (ev yapımı)

-Bal

-Pekmez – tahin

-Ekmek (mümkünse tam tahıllı)

-Kahvaltılık tahıl ürünleri

-Çiğ sebzeler (maydanoz, dere otu gibi)

-Meyve

-Kuruyemiş

-Kuru meyve

-Çay gibi yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. 

Kahvaltı yapımı için kısıtlı vakti olanların en çok yöneldiği kahvaltılık gevrekleri kullanmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gerek konu, proteini yüksek olan gevreklerin seçilmesidir. Kahvaltılık gevrekler yulaf ve kuru meyveler karıştırılarak yenilirse daha faydalı olur veya süt ve yoğurt karıştırılarak tüketilmelidir. Kahvaltı yapmak için kısıtlı vakti olanlar içerisinde peynir, yumurta, domates ve zeytin gibi sağlıklı yiyeceklerin bulunduğu bir sandviç hazırlayarak güne sağlıklı ve enerjik bir şekilde başlayabilir. 



Son Güncelleme: 26.02.2021 01:00
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KahvaltıKahvaltının önemiSağlıklı Kahvaltı
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