Güncel Koronavirüs verileri belli oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını sebebiyle 8 Eylül günü ortaya çıkan vaka ve kayıp listesini duyurdu. Son 24 saat içinde 52 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerle birlikte toplam can kaybının da 6.782’ye ulaştığını bildirdi.

Ağır Hasta Sayısı da Arttı

Gün içerisinde toplam 110.565 test yapılarak bunlardan 1.761’inde pozitif sonuç elde edildiğini açıklayan Bakan toplam vaka sayısının 282.270’e çıktığını belirtti.

Şimdiye kadar toplam 7.994.029 tane test yapıldığı ve bugün iyileşen 1093 kişi ile beraber topla 253.245 kişinin virüsü yendiği belirtildi. Güncel verilerin bulunduğu tabloya bakıldığında hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5 olduğu ve toplam ağır hasta sayısının ise 1159 olduğu aktarıldı.

Bakan Koca özellikle son dönem içinde vaka sayılarında ciddi bir artış meydana geldiğini, bu durumu durdurmanın tek yolunun da tedbirlere uymak olduğunu söyledi.