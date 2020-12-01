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Gün gün koronavirüs belirtileri

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ürkütücü seviyelere çıktı. Vatandaşlar gün gün koronavirüs belirtilerine araştırmaya başladı. Koronavirüs hastalığı sürecinde belirtiler gün gün değişiklik göstermektedir.

01 Aralık 2020 Salı 22:11
Gün gün koronavirüs belirtileri
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Artan koronavirüs vaka sayıları vatandaşları endişeye sevk etti. Binlerce kişi virüse karşı nasıl önlem alacaklarını ve virüsün belirtilerini araştırmaya başladı. Salgının ilk gününden itibaren virüsün belirtileriyle ilgili birçok açıklama yapıldı.

Son olarak yapılan bir araştırmada koronavirüsün tüm belirtileri ve ilerleyiş süreci saptandı.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan son açıklamada koronavirüsün belirtilerine yeni 6 madde daha dahil edildi. Buna göre koronavirüsün belirtileri şu şekilde oldu;

Ateş,

Öksürük,

Nefes darlığı,

Üşüme,

Üşümeyle birlikte titreme,

Kas ağrısı,

Baş ağrısı,

Boğaz ağrısı,

Tat ve koku alma kaybı.

Gün gün koronavirüs belirtileri

Bilindiği gibi koronavirüs belirtileri gün gün değişir ve farklılıklar gösterir. Yapılan araştırmalar ışığında koronavirüsün gün gün belirtileri şu şekildedir;

İlk üç gün içerisinde soğuk algınlığı ve grip etkilerinin ardından hafif ateş ve boğaz ağrısı görülür. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde mide bulantısı ve ishal de görülebilir.

Dördüncü günde seste boğuklaşma, yeme içmede zorluk , bağ ağrısı ve ishal başlar.

Beşinci günde boğaz ağrısı artar ve yeme içme çok zorlaşır. Eklem ve vücut uzuvlarında ağrılar başlar.

Altıncı günde kuru öksürük , konuşma ve yutkunma sırasında şiddetli boğaz ağrısı ve bitkinlik hali başlar. Mide bulantısı artabilir ve nefes almakta zorlanma başlar.

Yedinci günde ateş 38 derecelere kadar çıkabilir ve öksürük ile balgam görülür. Vücut ve bağ ağrıları artar ve şiddetli kusma görülür.

Sekizinci günde nefes alıp vermek çok zorlaşır, göğüs kısmında ağrı oluşur ve eklem ağrıları daha da artar.

Dokuzuncu günde tüm belirtiler en şiddetli hale gelir. Dayanılamayacak seviyede bir durum olması halinde tıbbi destek alınması gerekir.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
KORONABelirtiVirüs
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