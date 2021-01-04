Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için ipuçları

İlk olarak,
Tınaklarınızın ne kadar suda kaldığı çok önemli. Fazla su ve deterjan tınak yapısının zayıf düşmesine sebep olur.
Tınaklarınızın ne kadar nemsiz kaldığıonları daha zayıf ve çabuk kırılan bir hale getirir. Bu yüzden sıvı tüketiminiz önemlidir. Tınak için besleyici ve nemlendirici ürünlerde kullanılabilir.
Tınaklarınızın ne kadar beslendiğiniprotein tüketme miktarınızdan anlayabilirsiniz. Süt, balık, yumurta, et vb. protein kaynaklarınızı öğünlerinizde bulundurun.
Tınaklarınızın ne kadar güçlü olduğuB7 vitamininin göstergesidir. Doktor kontrolünde vitamin alımına dikkat edin.
Tınaklarınızın sıklıkla uygulamayamaruz kalması tınaklarınızı yıpratır. Ojelerinizi uzun süreli kullanmamaya çalışın. Asetonu da az kullanmaya özen gösterin.
Tınaklarınızın ne kadar doğru kullandığınızbir diğer önemli konu. Bir şey açarken, kazırken tınağınızı kullanamayın. Soyulan ve kırılan güçsüz tınaklara yol açar.
Tınaklarınızın daha beyaz ve sert olmasıiçin kullandığınız limonla ojesiz tınaklarınızı ovabilirsiniz.
Son Güncelleme: 04.01.2021 15:47