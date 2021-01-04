Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için ipuçları

Tınak birçok hastalık için işaretçidir. Bu yüzden sağlığı oldukça önemlidir. Bununla birlikteların vazgeçilmez bakım ve güzellik yansımasıdır. Tınak formunun kan değerlerinizle ya da vitamin depolamanızla ilgili önemli bir işaretçi olabileceğine dikkat çekip bakım önerilerine geçelim.

İlk olarak,

Tınaklarınızın ne kadar suda kaldığı çok önemli

Tınaklarınızın ne kadar nemsiz kaldığı

Tınaklarınızın ne kadar beslendiğini

Tınaklarınızın ne kadar güçlü olduğu

Tınaklarınızın sıklıkla uygulamaya

Tınaklarınızın ne kadar doğru kullandığınız

Tınaklarınızın daha beyaz ve sert olması

. Fazla su ve deterjan tınak yapısının zayıf düşmesine sebep olur.onları daha zayıf ve çabuk kırılan bir hale getirir. Bu yüzden sıvı tüketiminiz önemlidir. Tınak için besleyici ve nemlendirici ürünlerde kullanılabilir.protein tüketme miktarınızdan anlayabilirsiniz. Süt, balık, yumurta, et vb. protein kaynaklarınızı öğünlerinizde bulundurun.B7 vitamininin göstergesidir. Doktor kontrolünde vitamin alımına dikkat edin.maruz kalması tınaklarınızı yıpratır. Ojelerinizi uzun süreli kullanmamaya çalışın. Asetonu da az kullanmaya özen gösterin.bir diğer önemli konu. Bir şey açarken, kazırken tınağınızı kullanamayın. Soyulan ve kırılan güçsüz tınaklara yol açar.için kullandığınız limonla ojesiz tınaklarınızı ovabilirsiniz.