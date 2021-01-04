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Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için ipuçları

Kadınların gündeminden düşmeyen bakım önerileri!

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:01
Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için ipuçları
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Tınak birçok hastalık için işaretçidir. Bu yüzden sağlığı oldukça önemlidir. Bununla birlikte kadınların vazgeçilmez bakım ve güzellik yansımasıdır. Tınak formunun kan değerlerinizle ya da vitamin depolamanızla ilgili önemli bir işaretçi olabileceğine dikkat çekip bakım önerilerine geçelim.

İlk olarak,

Tınaklarınızın ne kadar suda kaldığı çok önemli

. Fazla su ve deterjan tınak yapısının zayıf düşmesine sebep olur.

Tınaklarınızın ne kadar nemsiz kaldığı

onları daha zayıf ve çabuk kırılan bir hale getirir. Bu yüzden sıvı tüketiminiz önemlidir. Tınak için besleyici ve nemlendirici ürünlerde kullanılabilir.

Tınaklarınızın ne kadar beslendiğini

protein tüketme miktarınızdan anlayabilirsiniz. Süt, balık, yumurta, et vb. protein kaynaklarınızı öğünlerinizde bulundurun.

Tınaklarınızın ne kadar güçlü olduğu

B7 vitamininin göstergesidir. Doktor kontrolünde vitamin alımına dikkat edin.

Tınaklarınızın sıklıkla uygulamaya

maruz kalması tınaklarınızı yıpratır. Ojelerinizi uzun süreli kullanmamaya çalışın. Asetonu da az kullanmaya özen gösterin.

Tınaklarınızın ne kadar doğru kullandığınız

bir diğer önemli konu. Bir şey açarken, kazırken tınağınızı kullanamayın. Soyulan ve kırılan güçsüz tınaklara yol açar.

Tınaklarınızın daha beyaz ve sert olması 

için kullandığınız limonla ojesiz tınaklarınızı ovabilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.01.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
TırnakbakımKadınKadınvegüzellik
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